Sản phụ 22 tuổi bất ngờ mắc căn bệnh hiếm gặp, biến chứng nguy hiểm

Tin y tế 26/04/2023 11:39

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng huyết áp cao, toàn thân bị phù to có nguy cơ để lại biến chứng nặng

Theo thông tin từ Zing News, khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ), sản phụ là chị N.T.L. (22 tuổi) nhập viện ở tuần thai thứ 38.

Sản phụ 22 tuổi bất ngờ mắc căn bệnh hiếm gặp, biến chứng nguy hiểm - Ảnh 1
Bác sĩ đang kiểm tra tình hình sức khỏe của sản phụ - Ảnh: Zing News

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ cho biết chị L. bị phù to toàn thân, huyết áp cao 150/100 mmHg, xét nghiệm protein trong nước tiểu cao và siêu âm thai ước tính khoảng 3,2 kg. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ kết luận bệnh nhân mắc bệnh tiền sản giật và chỉ định điều trị hạ huyết áp.

Đây là căn bệnh rất nguy hiểm ở phụ nữ mang thai có thể xuất hiện và tiến triển âm thầm nhưng không có biểu hiện rõ ràng.. Nó có thể để lại những biến chứng nặng nề nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bệnh này có thể gặp ở bất kỳ thai phụ nào.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, lấy thai chủ động cho bệnh nhân khi sức khỏe ở ngưỡng cho phép. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, bé gái chào đời an toàn.

Hiện tại, cả 2 mẹ con tiếp tục được theo dõi, điều trị và chăm sóc tại bệnh viện.

Qua đó, các chuyên gia khuyến cáo thai phụ cần khám thai định kỳ, kiểm tra huyết áp và xét nghiệm nước tiểu theo chỉ định của bác sĩ sản khoa. Việc phát hiện và điều trị sớm tiền sản giật sẽ giúp tránh được những biến cố đáng tiếc xảy ra với mẹ và bé.

Trước đó, nguồn tin tin từ báo Dân trí, chị P.M.D. (36 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) mang thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Đến khi thai được 24 tuần, người phụ nữ được chẩn đoán có bất thường cấu trúc bánh nhau, nên được tư vấn chuyển viện để theo dõi, quản lý thai kỳ.

Sản phụ 22 tuổi bất ngờ mắc căn bệnh hiếm gặp, biến chứng nguy hiểm - Ảnh 2
Các bác sĩ phẫu thuật mổ bắt con cho chị D - Ảnh: Báo Dân trí

Khi thai đạt 38 tuần, bác sĩ Mỹ Nhi quyết định chám dứt thai kì để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con. Thách thức lớn nhất là việc khó kiểm soát tình trạng xuất huyết. Nếu trong quá trình phẫu thuật không có kỹ thuật tốt sẽ gây chảy máu ồ ạt, nguy hiểm tính mạng của sản phụ. Khi tiến hành bóc bánh nhau, bệnh nhân mất đến 1,6 lít máu ngay trên bàn mổ, nhưng đã được các bác sĩ kiểm soát kịp thời, cầm máu khẩn nhằm giữ được tử cung, giảm nguy cơ tai biến.

Quảng Ninh: Mang thai 36 tuần, sản phụ gặp u mạch bánh nhau hiếm gặp, phải mổ khẩn cấp để cứu con

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Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, mổ bắt con cho sản phụ mang thai 36 tuần mắc u mạch bánh nhau hiếm gặp. May mắn, bé chào đời khỏe mạnh.

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