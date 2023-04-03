Tình hình sức khỏe của sản phụ bị cây ngã đổ trước cổng trường ở TP.HCM

Tin y tế 03/04/2023 15:55

Các bác sĩ đang tích cực điều trị và cấp cứu cho thai phụ không may gặp nạn trong vụ việc cây ngã đổ ở TP.HCM.

Theo VietNamNet, thông tin mới nhất từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thai phụ đang được phẫu thuật khẩn cấp. Các bác sĩ đang nỗ lực để bảo vệ tính mạng cho người bệnh.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ban đầu cho thấy người bệnh bị rách thận trái độ 2, vỡ gan độ 3, gãy cánh xương cùng bên phải và 1/3 trên thân xương đùi trái.Ngay lập tức, người bệnh được hội chẩn khẩn cấp tại Khoa Gây mê Hồi sức bởi các bác sỹ của các chuyên khoa Sản, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại thận tiết niệu, Ngoại thần kinh… để tìm ra phương pháp điều trị tối ưu nhất cho người bệnh.

Thời điểm này, thai phụ đang được tiến hành phẫu thuật. Các bác sĩ đang nỗ lực, tích cực điều trị nhằm đảm bảo tính mạng cho người bệnh.

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Cây xanh ngã đổ nghiêm trọng ở TP.HCM. Ảnh: VietNamNet

Vụ việc đã được Ban giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định báo cáo lên Sở Y tế TP.HCM.

Ngoài ra, một học sinh của trường là em Đ.N (lớp 7) đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Kết quả ban đầu ghi nhận, em bị gãy 1/3 giữa xương đùi trái. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Xuân Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, thông tin bệnh nhi tiếp xúc được, sinh hiệu ổn. Em đang được chụp CT sọ não, khảo sát cột sống, ngực, bụng và xương chậu, tiếp tục tầm soát các chấn thương.

Tình hình sức khỏe của sản phụ bị cây ngã đổ trước cổng trường ở TP.HCM - Ảnh 3
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Theo Tiền Phong trước đó, khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, nhiều phụ huynh đưa con tới Trường THCS Trần Văn Ơn trên đường Nguyễn Văn Thủ (phường Đa Kao, quận 1, TPHCM).Lúc này, cây me tây cao khoảng 15m, đường kính gốc khoảng 1m trong khuôn viên trường bất ngờ bật gốc, đổ đè sập tường.

Phát hiện vụ việc, nhiều phụ huynh đang dừng xe máy trước cổng trường hốt hoảng tháo chạy.Ghi nhận, khoảng 4-5 xe máy bị tán cây đổ đè lên làm hư hỏng, thân cây nằm chắn ngang đường và phần gốc trồi lên khỏi mặt đất, phần rễ cây bị mục ruỗng.

Theo người dân, thời điểm cây bị đổ, trời không có mưa và gió. Vụ việc khiến một phụ nữ, một học sinh bị thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

“Tôi vừa chở học sinh đến thì cây xanh này bất ngờ bật gốc, đổ đè trúng. Tôi bị thương nhẹ ở vai, còn xe máy bị cây đè bể nát”, ông Nguyễn Nghi (ngụ quận Bình Thạnh) cho hay.Nhân viên cây xanh đến khắc phục sự cố và lực lượng công an có mặt phong tỏa hiện trường.

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Theo đó, các sản phẩm nói trên được Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp phát hiện vào ngày 10/3 khi tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh mỹ phẩm N.N, địa chỉ tại xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp do bà N.A.N làm chủ cơ sở.

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