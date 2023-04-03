TP HCM: Xe tải lùi cán qua người bé 5 tuổi gây tổn thương, nguy kịch

Tin y tế 03/04/2023 09:30

Các bác sĩ đã cấp cứu bé trong tình trạng sốc chấn thương nặng, dập gan, phổi, vỡ lách... nguy kịch.

Theo Báo VietNamNet thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), bệnh nhi là bé P.H.H bị tai nạn khi đang chơi trước nhà. Một chiếc xe đi lùi và cán qua người em.

Em vào cấp cứu ở bệnh viện địa phương trong tình trạng đa chấn thương, dập phổi trái, sốc, gãy hai xương sườn bên phải, gãy một xương sườn bên trái. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu, cắt lách và chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

Tại đây, bé được tiến hành kiểm tra các chấn thương và phát hiện thêm tình trạng dập gan, dập đại tràng, xuất huyết não rải rác và sốc nhiễm trùng.

Trước tình trạng nghiêm trọng trên, các bác sĩ quyết định lọc máu cho bệnh nhi trong 12 ngày liên tục. Song song đó, trẻ phải thở máy 18 ngày, sử dụng vận mạch 10 ngày để duy trì sinh hiệu ổn định. Bệnh nhi điều trị suốt một tháng tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và sử dụng nhiều loại kháng sinh phối hợp. Có những thời điểm, trẻ phải nuôi ăn tĩnh mạch toàn phần.

TP HCM: Xe tải lùi cán qua người bé 5 tuổi gây tổn thương, nguy kịch - Ảnh 1
Cấp cứu cho bé nguy kịch vì bị xe cán qua người. Ảnh: Internet

Sau khi ổn định sức khỏe, trẻ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đi đứng được và xuất viện về với gia đình. Vừa qua, mẹ của bệnh nhi đã gửi thư để cảm ơn các bác sĩ và Bệnh viện Nhi đồng 2 vì bé đã thoát nguy kịch, tinh thần vui vẻ.

Cũng theo Báo Dân Trí, chứng kiến con "hồi sinh" ngoạn mục, gia đình bệnh nhi đã gửi lời cảm ơn chân thành đến bệnh viện và các nhân viên y tế.

Bác sĩ Huỳnh Minh Thu, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ, đa chấn thương là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, phải có nhiều phương tiện, máy móc, thuốc men mới có thể điều trị.

Bác sĩ Vũ Hiệp Phát, Trưởng khoa Cấp cứu của bệnh viện cho biết, đối với các tai nạn gây chấn thương ở nội tạng hoặc gãy xương, bệnh nhi vẫn có cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, với các tổn thương về thần kinh, nguy cơ để lại các di chứng nặng, như gây yếu liệt tay, chân là rất lớn.

Trước đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng từng tiếp nhận một trường hợp bé trai 7 tuổi bị xe lu đi lùi cán qua người, dẫn đến chấn thương đầu, gãy nhiều xương. Bệnh nhi sau đó phải phẫu thuật cắt lọc hoại tử, hồi sức tích cực nhiều ngày, để lại những di chứng nặng nề.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần theo dõi sát con em, đặc biệt là trẻ nhỏ mới tập đi, tránh để trẻ tự chơi, di chuyển ra đường nhiều xe cộ tiềm ẩn các nguy cơ gặp tai nạn.

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