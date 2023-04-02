Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 18 em học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa, ăn trái cây lắc

Mới đây, bác sĩ đã thông tin cụ thể hơn về tình hình sức khỏe của 18 em học sinh tiểu học nhập viện sau khi uống trà sữa, ăn trái cây lắc.

Cụ thể, thông tin từ VTC News, theo ông Nguyễn Hữu Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết, sức khỏe 18 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn hiện đã ổn định, trong đó 8 em đã xuất viện về nhà. Trước đó, vì muốn đảm bảo sức khỏe tuyệt đối cho các em, nên bệnh viện giữ các em đến thứ Hai (3/4) sẽ cho xuất viện.

Sức khỏe 18 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn hiện đã ổn định, trong đó 8 em đã xuất viện về nhà. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Trước đó, khoảng 15h30 ngày 30/3, 34 học sinh của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (cơ sở 2, thôn Thi Phương, xã Điện Phong) tổ chức ăn uống, thức ăn là trà sữa và trái cây lắc (ổi, thơm, xoài). Đồ ăn mà các em sử dụng là do phụ huynh học sinh tự chế biến tại nhà và đem đến. Sau khi dùng thức ăn khoảng 15 phút, các em học sinh bắt đầu bộc phát triệu chứng. Trường hợp bị đầu tiên là em N.N.N.T, tiếp theo là 17 em cũng có cùng triệu chứng như đau đầu, nôn mửa kèm đau bụng. Các em sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

16 em còn lại của lớp được theo dõi, kiểm tra sức khoẻ tại Trạm Y tế xã. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã lấy mẫu thức ăn và lưu mẫu để kiểm nghiệm. Ảnh: VTC Bệnh viện đã cử cán bộ lấy mẫu thức ăn và lưu mẫu theo quy định để gửi vào Viện Pasteur Nha Trang kiểm tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm nói trên. Trước đó, ngày 28/3, Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũng đã tiếp nhận bệnh nhân Hồ Thanh Đảm (13 tuổi, xã Phước Chánh) và chị Y Ngái (40 tuổi, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn) vào trung tâm cấp cứu. Theo người nhà các bệnh nhân, sau khi ăn cá ủ chua cả 2 có biểu hiện nôn mửa, chóng mặt, được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn cấp cứu. Ông Đặng Xuân Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Phước Sơn cho biết: Hiện sức khỏe của 2 bệnh nhân đã ổn định. Hai bệnh nhân bị ngộ độc cũng chưa có biểu hiện liên quan đến ngộ độc Botulinum.

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