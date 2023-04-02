Nóng: TP.HCM chỉ đạo khẩn công tác ứng phó bệnh Marburg truyền nhiễm cấp tính, chưa có vaccine phòng hay thuốc chữa

Tin y tế 02/04/2023 07:38

Công văn khẩn TP.HCM đã chỉ đạo yêu cầu tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Marburg，hiện chưa có vaccine phòng hay thuốc chữa, tỷ lệ tử vong lên đến 88%。

Thông tin từ Bộ Y tế, bệnh Marburg là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Marburg gây ra. Ổ chứa tự nhiên là loài dơi ăn quả (Rousettus aegyptiacus), bệnh có thể lây truyền từ động vật (dơi, động vật linh trưởng) sang người, bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết cơ thể (nước tiểu, mồ hôi, nước bọt, chất nôn, sữa mẹ, tinh dịch,…) hoặc với môi trường/vật dụng bị ô nhiễm bởi dịch tiết của người mắc/chết do virus Marburg.

Theo WHO, Marbug là dạng bệnh sốt xuất huyết có tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Hiện chưa có vaccine phòng hay thuốc chữa được cấp phép sử dụng với bệnh này. Thời gian ủ bệnh từ 2-21 ngày; khởi phát với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, khó chịu, sau đó có thể xuất hiện tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, buồn nôn, nôn, xuất huyết.

Hiện bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao (50%, có thể lên tới 88%), bệnh được phân loại thuộc nhóm A trong Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Nóng: TP.HCM chỉ đạo khẩn công tác ứng phó bệnh Marburg truyền nhiễm cấp tính, chưa có vaccine phòng hay thuốc chữa - Ảnh 1
Chủ động phòng, chống dịch bệnh Marburg không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn TP. Ảnh: Internet

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Marburg không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn TP, UBND TP HCM yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Sở Y tế TP HCM cần tập trung giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, tại cộng đồng và cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để điều tra dịch tễ (lưu ý những người nhập cảnh từ các quốc gia có dịch khu vực châu Phi trong vòng 21 ngày).

Phối hợp với các ngành liên quan triển khai các biện pháp giám sát, phát hiện và cách ly các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Marburg theo đúng quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Sở Y tế TP HCM cần chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc phối hợp với Viện Pasteur TPHCM lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán; quản lý ca bệnh (nếu có) và xử lý không để bệnh lây ra cộng đồng.

Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh, không để lây nhiễm cho nhân viên y tế cũng như lây lan trong cộng đồng.

Tổ chức tập huấn cho các cơ sở y tế về các biện pháp phòng chống, chăm sóc, điều trị, đặc biệt lưu ý về công tác phòng, chống nhiễm khuẩn.

Chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức xây dựng kế hoạch đáp ứng theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra trên địa bàn TP, không để bị động, sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp thu dung, điều trị và phòng chống dịch.

Nóng: TP.HCM chỉ đạo khẩn công tác ứng phó bệnh Marburg truyền nhiễm cấp tính, chưa có vaccine phòng hay thuốc chữa - Ảnh 2
Bệnh lây lan ở châu Phi. Ảnh: VTV

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện các triệu chứng sốt cao, đau đầu, khó chịu, và có thể xuất hiện thêm các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, buồn nôn, nôn, xuất huyết phải điều tra dịch tễ, khai thác tiền sử tiếp xúc để phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Marburg và lấy mẫu kịp thời....

Bên cạnh đó, UBND TP HCM chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan cập nhật thông tin và kịp thời chỉ đạo cơ quan truyền thông thông tin về tình hình dịch bệnh; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Marburg để người dân không hoang mang lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức phối hợp với ngành y tế xây dựng kế hoạch đáp ứng theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra tại địa phương, không để bị động.

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương chủ động bố trí các nguồn lực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Marburg trong trường hợp dịch bệnh xảy ra trên địa bàn quản lý. Phổ biến tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc theo ngành quản lý và tại cộng đồng dân cư.

Trước đó, vào ngày 14/2, tổ chức Y tế Thế giới đã triệu tập cuộc họp khẩn sau khi có ít nhất 9 người tại Ghinea Xích đạo tử vong do sốt xuất huyết virus Marburg. WHO cho biết, nội dung cuộc họp sẽ thảo luận về vấn đề sản xuất vaccine phòng virus Marburg (MARVAC) với sự tham gia của các đại diện thuộc bộ phận nghiên cứu, phát triển vaccine chống virus Marburg.

Cuộc họp của WHO được tổ chức một ngày sau khi Bộ Y tế Ghinea Xích đạo thông báo ghi nhận 9 người tử vong do sốt xuất huyết virus Marburg trong giai đoạn từ ngày 7/1 - 7/2 tại ổ dịch đầu tiên ở quốc gia Tây Phi này.

 

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Từ khóa:   virus Marburg phòng chống virus Marbug dịch sốt xuất huyết

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