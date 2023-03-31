Bệnh lý được cho là có khả năng lây rất nhanh từ người này sang người khác, dễ thành dịch trong cộng đồng.

Cụ thể, thông tin từ Báo Kinh tế đô thị cho hay, sáng 31/3, ông Hồ Minh Nên- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ngãi cho hay, tại thôn Tang (xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng) có hàng trăm ca mắc bệnh ghẻ. "Đây là lần đầu tiên sau thời gian rất dài, khoảng 30-40 năm mới ghi nhận nhiều ca bệnh như thế tại một thôn. Trước kia nếu có chỉ xuất hiện vài ca rải rác"- ông Nên nói."Đây là lần đầu tiên sau thời gian rất dài, khoảng 30-40 năm mới ghi nhận nhiều ca bệnh như thế tại một thôn. Trước kia nếu có chỉ xuất hiện vài ca rải rác"- ông Nên nói.

Theo ông Nên, dù không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng ghẻ là bệnh lý có khả năng lây rất nhanh từ người này sang người khác, dễ thành dịch trong cộng đồng. Dù không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng ghẻ là bệnh lý có khả năng lây rất nhanh từ người này sang người khác, dễ thành dịch trong cộng đồng. Ảnh: Báo Văn Hóa Hiện tại, CDC Quảng Ngãi chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng theo dõi chặt chẽ, chăm sóc điều trị cho bệnh nhân, tăng cường công tác truyền thông cho người dân biết cách phòng tránh bệnh như vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà ở sạch sẽ, tránh tiếp xúc trực tiếp giữa da với da hoặc tiếp xúc với đồ dùng của những người bị ghẻ.

"Quần áo, chăn màn, đồ dùng của người bệnh phải được ngâm xà phòng đậm đặc, luộc nước sôi, phơi ngoài nắng cách xa với đồ dùng của những người xung quanh. Cách ly người bệnh, không dùng chung quần áo, không ngủ chung. Khi có biểu hiện như ngứa dữ dội và tăng lên vào ban đêm, có thương tổn đỏ, bong vảy da, thỉnh thoảng có các nốt và sần đóng vảy... thì đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời"- ông Nên khuyến cáo.

Khi có biểu hiện như ngứa dữ dội và tăng lên vào ban đêm, có thương tổn đỏ, bong vảy da... cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Ảnh: Kinh tế đô thị Cũng theo Báo Văn Hóa, số người mắc hiện tại lên đến 143 trường hợp, trong đó, ca bệnh ghi nhận đầu tiên vào ngày 8.3. Đến nay, có 19 bệnh nhân đã ổn định, 124 bệnh nhân hiện còn đang điều trị. Tình hình bệnh ghẻ tại thôn Tang, xã Trà Bùi chưa ổn định. Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ban ngành có liên quan và UBND xã Trà Bùi trong công tác phòng, chống bệnh ghẻ, khoanh vùng, xử lý, điều trị triệt để tránh lây lan trên diện rộng. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh ghẻ tại thôn Tang, xã Trà Bùi, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị trong công tác phòng, chống bệnh ghẻ. Thôn Tang là một thôn xa xôi, hẻo lánh, đặc biệt khó khăn thuộc xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, cách Trạm Y tế xã khoảng 10km, cách Trung tâm Y tế huyện khoảng 35km, giao thông từ Trạm Y tế xã đến thôn rất khó khăn. Trong thôn có 66 hộ, 282 nhân khẩu, trên 98% là người đồng bào dân tộc thiểu số, nên công tác phòng, chống dịch bệnh của người dân còn nhiều hạn chế. Do vậy, Trạm Y tế xã Trà Bùi cần tích cực cử cán bộ thường xuyên theo dõi chặt chẽ, chăm sóc điều trị cho bệnh nhân, tăng cường công tác truyền thông cho người dân biết cách phòng tránh bệnh như vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà ở sạch sẽ, tránh tiếp xúc trực tiếp giữa da với da hoặc tiếp xúc với đồ dùng của những người bị ghẻ.

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