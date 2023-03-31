An Giang: Hiếm muộn sau 8 năm, vợ chồng trẻ sinh 3 hiếm gặp, các bé đều khỏe mạnh

Tin y tế 31/03/2023 14:03

Ba trẻ sơ sinh (gồm 2 trai, 1 gái) đã chào đời trong vòng tay yêu thương của đôi vợ chồng hiếm muộn sau 8 năm.

Thông tin từ VTC News cho hay, bệnh viện Sản - Nhi An Giang cho biết, đã phẫu thuật thành công ca sinh 3 (2 bé trai, 1 bé gái) cho sản phụ hiếm muộn 8 năm.

Sản phụ Lê Thị Như Q. (34 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang) mang thai lần đầu, nhập viện lúc 8h45 ngày 25/3, trong tình trạng tam thai 37 tuần.

Sau khi thực hiện các bước kiểm tra, sản phụ được các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi An Giang phẫu thuật lấy thai lúc 15h10 ngày 30/3.

An Giang: Hiếm muộn sau 8 năm, vợ chồng trẻ sinh 3 hiếm gặp, các bé đều khỏe mạnh - Ảnh 1
Sản phụ Q. nhập viện lúc 8 giờ 45 phút, ngày 25/3/2023, trong tình trạng tam thai 37 tuần, bé 1 ngôi mông, chưa chuyển dạ/con quý IUI, được các bác sĩ Bệnh viện Sản- Nhi An Giang phẫu thuật lấy thai lúc 15 giờ 10 phút, chiều 30/3. Ảnh: VTC

Kết quả, bé trai thứ nhất nặng 2,7kg; bé trai thứ hai cân nặng 2,3kg và bé gái nặng 2,8kg. Mẹ và các bé đều khỏe.

Đây là ca sinh 3 hiếm muộn sau 8 năm kết hôn, điều trị vô sinh (IUI) từ năm 2019.

Cũng theo Báo Lao Động cho hay, sản phụ kết hôn năm 2015, đến năm 2019 sau khi xác định mắc chứng vô sinh, đã tiến hành điều trị.

An Giang: Hiếm muộn sau 8 năm, vợ chồng trẻ sinh 3 hiếm gặp, các bé đều khỏe mạnh - Ảnh 2
Vợ chồng điều trị vô sinh bên 3 người con khoẻ mạnh trước giờ xuất viện. Ảnh: Lao Động

Sau thời gian tạm ngưng do ảnh hưởng dịch COVID-19, tiếp tục điều trị thì phát hiện có 3 thai. Ngày 25.3.2023, sản phụ đến Bệnh viện Sản nhi An Giang để sinh.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, vô sinh được định nghĩa là không có thai sau 1 năm quan hệ tình dục thường xuyên mà không sử dụng biện pháp tránh thai. Nếu người bệnh lớn hơn 35 tuổi và chưa có thai sau khi quan hệ 6 tháng mà không sử dụng biện pháp tránh thai thì nên thực hiện đánh giá vô sinh. Nếu người bệnh đã hơn 40 tuổi và chưa có thai trong vòng 6 tháng sau khi quan hệ mà không sử dụng biện pháp tránh thai, nên thực hiện đánh giá vô sinh trước khi đạt mốc 6 tháng.

Lựa chọn điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân gây vô sinh của người bệnh. Thay đổi lối sống, thuốc, phẫu thuật hoặc các phương pháp khác được khuyến nghị. Một số phương pháp điều trị có thể được kết hợp lại để cải thiện kết quả. Vô sinh có thể được điều trị thành công ngay cả khi không tìm thấy nguyên nhân.

Duy trì cân nặng hợp lý và xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh rất hữu ích cho cả nam và nữ bị vô sinh. Nếu vợ hoặc chồng hút thuốc, sử dụng ma túy hoặc uống rượu thì nên dừng lại.

Phương pháp Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) nghĩa là tinh trùng khỏe mạnh được bơm vào buồng tử cung ở thời điểm càng gần thời điểm rụng trứng càng tốt. IUI có thể được sử dụng kết hợp với kích thích rụng trứng. Tinh trùng có thể lấy của người chồng hoặc từ nguồn tinh trùng hiến tặng được thu thập hoặc đông lạnh trước đó.

Tuy nhiên, nếu thuốc kích thích rụng trứng được sử dụng cùng với phương pháp IUI, hiện tượng đa thai có thể xảy ra. Nếu có quá nhiều trứng đang phát triển tại thời điểm thụ tinh, việc thụ tinh có thể bị hoãn lại.

Cảnh báo: 3 loại thực phẩm chứa thảo dược vi phạm về quảng cáo trên các website

Cảnh báo: 3 loại thực phẩm chứa thảo dược vi phạm về quảng cáo trên các website

Mới đây, Cục An toàn Thực phẩm vừa đưa ra cảnh báo 3 loại thực phẩm chức năng vi phạm qui định pháp luật về quảng cáo.

Xem thêm
Từ khóa:   điều trị vô sinh hiếm muộn điều trị hiếm muộn

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 32 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg