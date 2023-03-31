An Giang: Hiếm muộn sau 8 năm, vợ chồng trẻ sinh 3 hiếm gặp, các bé đều khỏe mạnh

Sản phụ Lê Thị Như Q. (34 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang) mang thai lần đầu, nhập viện lúc 8h45 ngày 25/3, trong tình trạng tam thai 37 tuần.

Thông tin từ VTC News cho hay, bệnh viện Sản - Nhi An Giang cho biết, đã phẫu thuật thành công ca sinh 3 (2 bé trai, 1 bé gái) cho sản phụ hiếm muộn 8 năm.

Kết quả, bé trai thứ nhất nặng 2,7kg; bé trai thứ hai cân nặng 2,3kg và bé gái nặng 2,8kg. Mẹ và các bé đều khỏe.

Sau khi thực hiện các bước kiểm tra, sản phụ được các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi An Giang phẫu thuật lấy thai lúc 15h10 ngày 30/3.

Đây là ca sinh 3 hiếm muộn sau 8 năm kết hôn, điều trị vô sinh (IUI) từ năm 2019.

Cũng theo Báo Lao Động cho hay, sản phụ kết hôn năm 2015, đến năm 2019 sau khi xác định mắc chứng vô sinh, đã tiến hành điều trị.

Vợ chồng điều trị vô sinh bên 3 người con khoẻ mạnh trước giờ xuất viện. Ảnh: Lao Động

Sau thời gian tạm ngưng do ảnh hưởng dịch COVID-19, tiếp tục điều trị thì phát hiện có 3 thai. Ngày 25.3.2023, sản phụ đến Bệnh viện Sản nhi An Giang để sinh.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, vô sinh được định nghĩa là không có thai sau 1 năm quan hệ tình dục thường xuyên mà không sử dụng biện pháp tránh thai. Nếu người bệnh lớn hơn 35 tuổi và chưa có thai sau khi quan hệ 6 tháng mà không sử dụng biện pháp tránh thai thì nên thực hiện đánh giá vô sinh. Nếu người bệnh đã hơn 40 tuổi và chưa có thai trong vòng 6 tháng sau khi quan hệ mà không sử dụng biện pháp tránh thai, nên thực hiện đánh giá vô sinh trước khi đạt mốc 6 tháng.

Lựa chọn điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân gây vô sinh của người bệnh. Thay đổi lối sống, thuốc, phẫu thuật hoặc các phương pháp khác được khuyến nghị. Một số phương pháp điều trị có thể được kết hợp lại để cải thiện kết quả. Vô sinh có thể được điều trị thành công ngay cả khi không tìm thấy nguyên nhân.

Duy trì cân nặng hợp lý và xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh rất hữu ích cho cả nam và nữ bị vô sinh. Nếu vợ hoặc chồng hút thuốc, sử dụng ma túy hoặc uống rượu thì nên dừng lại.

Phương pháp Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) nghĩa là tinh trùng khỏe mạnh được bơm vào buồng tử cung ở thời điểm càng gần thời điểm rụng trứng càng tốt. IUI có thể được sử dụng kết hợp với kích thích rụng trứng. Tinh trùng có thể lấy của người chồng hoặc từ nguồn tinh trùng hiến tặng được thu thập hoặc đông lạnh trước đó.

Tuy nhiên, nếu thuốc kích thích rụng trứng được sử dụng cùng với phương pháp IUI, hiện tượng đa thai có thể xảy ra. Nếu có quá nhiều trứng đang phát triển tại thời điểm thụ tinh, việc thụ tinh có thể bị hoãn lại.