Ngày 29/3, ông Đ.T.T (Cẩm Phả, Quảng Ninh ) nhận được cuộc gọi lạ từ số điện thoại 0765196xxx xưng là bác sĩ Bệnh viện 108 (Hà Nội) và 1 người khác gọi điện thoại xưng là bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Theo thông tin từ VietNamNet, bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả ngày 30/3 cho biết bệnh viện nhận được thông tin phản ánh từ một số bệnh nhân về việc có người gọi điện thoại mạo danh là nhân viên bệnh viện lôi kéo bệnh nhân mua thuốc và thực phẩm chức năng.

Khi có người giao hàng, yêu cầu trả tiền, ông T. muốn được xem hàng trước nhưng người này trả lời là hàng không được bóc trước khi thanh toán. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, ông T. không lấy hàng, đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả để xác minh thông tin.

Những người này yêu cầu ông mua 3 gói thuốc với giá 1,2 triệu đồng để uống trước khi đến bệnh viện chạy thận. Hai số điện thoại lạ gọi cho ông T. cho biết sắp tới bác sĩ Bệnh viện 108 sẽ về Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả để cấp máy và bán thuốc này.

Sau khi xác minh, bệnh viện này cho biết đây là hành vi lừa đảo, có dấu hiệu vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện, quyền, lợi ích và sức khỏe của người bệnh.

"Không có nhân viên nào của bệnh viện gọi điện thoại hoặc dùng phương tiện liên lạc khác cho người bệnh để bán bất kỳ loại thuốc nào như nêu ở trên. Bệnh viện chỉ gọi điện cho bệnh nhân để tư vấn, hỗ trợ về vấn đề chuyên môn và chỉ bán thuốc trực tiếp tại nhà thuốc của viện", cảnh báo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả nêu rõ.

Ngoài khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, bệnh viện này lưu ý khi gặp bất cứ trường hợp nào có dấu hiệu lừa đảo cần liên hệ, phản ánh trực tiếp tại phòng tiếp công dân của bệnh viện để xác minh thông tin.

Ảnh minh họa: Internet

Theo VTV trước đó, vấn đề quảng cáo thực phẩm chức năng quá mức cho phép, thổi phồng hay như thần dược đã tồn tại nhiều năm qua và càng trở nên tinh vi. Với những câu như "cam kết khỏi bệnh sau một lộ trình", "chữa dứt điểm đau xương khớp chỉ sau 15 ngày" hay "chữa khỏi hoàn toàn bệnh viêm đại tràng" kèm theo đó là hình ảnh được giới thiệu là PGS, bác sĩ ở các bệnh viện lớn đã khiến nhiều người bị lừa, dẫn đến tiền mất tật mang.

Được quảng cáo là nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103, với hơn 40 năm kinh nghiệm chữa cơ xương khớp, có thể chữa khỏi sau 15 ngày và kèm theo số điện thoại để tư vấn, tuy nhiên, phóng viên gọi rất nhiều lần vào số máy tư vấn của người trên thì không được.

Nhưng khi nhập số điện thoại và thông tin thì vài tiếng sau đã có người tự xưng là bác sĩ Phạm Hòa Lan, đã từng làm việc tại Bệnh viện Quân y 103 gọi lại.

Tìm đến Bệnh viện Quân đội 103 để xác minh thông tin về người tự xưng là Đại tá, bác sĩ Phạm Hòa Lan, lãnh đạo bệnh viện khẳng định bệnh viện không có bác sĩ nào tên như vậy. PGS.TS. Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 cho biết, từ năm 2018 tới nay, bệnh viện đã tiếp nhận được một số thông tin phản ánh về một số trang mạng xã hội sử dụng hình ảnh uy tín, bỏ logo liên quan Bệnh viện Quân y 103 hoặc cắt ghép hình ảnh cán bộ, nhân viên của bệnh viện để quảng cáo và bán thực phẩm chức năng.

Nhưng trên một trang mạng khác, cũng hình ảnh của "Đại tá, Tiến sĩ Phạm Hòa Lan" lại được giới thiệu là nguyên chủ nhiệm khoa nghiên cứu thuốc, trang thiết bị y tế, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng và tư vấn về viêm đại tràng.Với những bài đăng quảng cáo thuốc, khám bệnh miễn phí và cam kết chữa khỏi dứt điểm bệnh đái tháo đường, nếu không khỏi thì hoàn tiền 100% được đăng trên trang FB giả mang tên Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đã có nhiều người bệnh nhầm tưởng và bị lừa.

Trong Chỉ thị số 17 của Ban Bí Thư đã nhấn mạnh, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; tình trạng buôn lậu thực phẩm qua biên giới, quảng cáo thực phẩm sai sự thật diễn biến phức tạp.