Vinasoy đang xử trí như thế nào sau khi lô sữa đậu nành bị thu hồi?

Tin y tế 02/04/2023 15:59

Mới đây, thông tin về việc lô sữa đậu nành Fami của hãng Vinasoy buộc phải thu hồi và tiêu hủy vì chứa vi khuẩn, phía hãng đã lên tiếng.

Cụ thể, theo thông tin từ Zing, ngay sau khi sự việc xảy ra, doanh nghiệp đã kiểm tra mẫu lưu đối chứng cùng mã sản xuất tại nhà máy và không phát hiện bất thường. Đơn vị này sau đó cũng gửi mẫu cho các cơ quan kiểm định độc lập tại Việt Nam để kiểm tra một cách khách quan hơn.

"Chất lượng sản phẩm đầu ra của chúng tôi được sản xuất trong dây chuyền tiệt trùng khép kín và kiểm định nghiêm ngặt qua rất nhiều công đoạn theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi cam kết sẽ xúc tiến nhanh việc kiểm định về lô hàng này và công khai cập nhật thông tin ngay khi nhận được kết quả", Vinasoy cho biết.

Vinasoy đang xử trí như thế nào sau khi lô sữa đậu nành bị thu hồi? - Ảnh 1
 Đơn vị này sau đó cũng gửi mẫu cho các cơ quan kiểm định độc lập tại Việt Nam để kiểm tra một cách khách quan hơn. Ảnh: Zing

Theo VNExpress, theo công ty nhập khẩu, hầu hết sữa đậu nành chưa bán ra thị trường, trừ một số gói 200 ml đã được bán tại một cửa hàng chuyên bán đồ ăn Việt Nam ở thành phố Iga, tỉnh Mie. Hiện thành phố này cũng chưa có báo cáo nào về các nguy cơ sức khỏe do lô sữa đậu nành trên gây ra.

Đại diện công ty nhập khẩu của Nhật Bản nói với đài NHK rằng họ "ngạc nhiên và rất tiếc" khi biết vi khuẩn coliform đã được phát hiện trong sữa đậu nành vì doanh nghiệp đã tự kiểm tra dựa trên các tiêu chuẩn của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và cho kết quả âm tính trước đó.

Phản hồi thông tin trên, Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy (công ty sản xuất sữa đậu nành Fami Calcium Soy Milk) cho biết thành phố Chiba yêu cầu công ty Next Trading thu hồi lô hàng 15 thùng sữa đậu nành Fami Canxi loại hộp 200 ml, 10 thùng loại 1 lít. Sau khi nhận thông tin, nhà nhập khẩu ở Nhật đã thu hồi toàn bộ lô hàng này và gửi mẫu cho đơn vị thứ ba tại Nhật Bản để kiểm định.

Vinasoy đang xử trí như thế nào sau khi lô sữa đậu nành bị thu hồi? - Ảnh 2

Sau khi nhận thông tin, nhà nhập khẩu ở Nhật đã thu hồi toàn bộ lô hàng này và gửi mẫu cho đơn vị thứ ba tại Nhật Bản để kiểm định. Ảnh: Internet

Công ty Vinasoy cho biết có hơn 25 năm kinh nghiệm chuyên về sản phẩm đậu nành và là nhà sản xuất giữ vị trí dẫn đầu trong ngành hàng sữa đậu nành đóng hộp Việt Nam cũng như xuất khẩu thành công qua các thị trường có điều kiện khắt khe như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc.

Thu hồi lô sữa đậu nành Fami của Vinasoy vì phát hiện vi khuẩn Coliform gây bệnh đường ruột

Thu hồi lô sữa đậu nành Fami của Vinasoy vì phát hiện vi khuẩn Coliform gây bệnh đường ruột

Một loại vi khuẩn có tên Coliform gây bệnh đường ruột trong sữa đậu nành nhập khẩu của Fami Việt Nam đã bị ra thông báo thu hồi và tiêu hủy.

Xem thêm
Từ khóa:   sữa đậu nành bị thu hồi vinasoy Sữa Fami bị thu hồi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 46 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg