Vinasoy đang xử trí như thế nào sau khi lô sữa đậu nành bị thu hồi?

Mới đây, thông tin về việc lô sữa đậu nành Fami của hãng Vinasoy buộc phải thu hồi và tiêu hủy vì chứa vi khuẩn, phía hãng đã lên tiếng.

Cụ thể, theo thông tin từ Zing, ngay sau khi sự việc xảy ra, doanh nghiệp đã kiểm tra mẫu lưu đối chứng cùng mã sản xuất tại nhà máy và không phát hiện bất thường. Đơn vị này sau đó cũng gửi mẫu cho các cơ quan kiểm định độc lập tại Việt Nam để kiểm tra một cách khách quan hơn. "Chất lượng sản phẩm đầu ra của chúng tôi được sản xuất trong dây chuyền tiệt trùng khép kín và kiểm định nghiêm ngặt qua rất nhiều công đoạn theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi cam kết sẽ xúc tiến nhanh việc kiểm định về lô hàng này và công khai cập nhật thông tin ngay khi nhận được kết quả", Vinasoy cho biết.

Đơn vị này sau đó cũng gửi mẫu cho các cơ quan kiểm định độc lập tại Việt Nam để kiểm tra một cách khách quan hơn. Ảnh: Zing Theo VNExpress, theo công ty nhập khẩu, hầu hết sữa đậu nành chưa bán ra thị trường, trừ một số gói 200 ml đã được bán tại một cửa hàng chuyên bán đồ ăn Việt Nam ở thành phố Iga, tỉnh Mie. Hiện thành phố này cũng chưa có báo cáo nào về các nguy cơ sức khỏe do lô sữa đậu nành trên gây ra. Đại diện công ty nhập khẩu của Nhật Bản nói với đài NHK rằng họ "ngạc nhiên và rất tiếc" khi biết vi khuẩn coliform đã được phát hiện trong sữa đậu nành vì doanh nghiệp đã tự kiểm tra dựa trên các tiêu chuẩn của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và cho kết quả âm tính trước đó.

Phản hồi thông tin trên, Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy (công ty sản xuất sữa đậu nành Fami Calcium Soy Milk) cho biết thành phố Chiba yêu cầu công ty Next Trading thu hồi lô hàng 15 thùng sữa đậu nành Fami Canxi loại hộp 200 ml, 10 thùng loại 1 lít. Sau khi nhận thông tin, nhà nhập khẩu ở Nhật đã thu hồi toàn bộ lô hàng này và gửi mẫu cho đơn vị thứ ba tại Nhật Bản để kiểm định. Sau khi nhận thông tin, nhà nhập khẩu ở Nhật đã thu hồi toàn bộ lô hàng này và gửi mẫu cho đơn vị thứ ba tại Nhật Bản để kiểm định. Ảnh: Internet Công ty Vinasoy cho biết có hơn 25 năm kinh nghiệm chuyên về sản phẩm đậu nành và là nhà sản xuất giữ vị trí dẫn đầu trong ngành hàng sữa đậu nành đóng hộp Việt Nam cũng như xuất khẩu thành công qua các thị trường có điều kiện khắt khe như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc.

Thu hồi lô sữa đậu nành Fami của Vinasoy vì phát hiện vi khuẩn Coliform gây bệnh đường ruột Một loại vi khuẩn có tên Coliform gây bệnh đường ruột trong sữa đậu nành nhập khẩu của Fami Việt Nam đã bị ra thông báo thu hồi và tiêu hủy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vinasoy-ang-xu-tri-nhu-the-nao-sau-khi-lo-sua-au-nanh-bi-thu-hoi-568803.html