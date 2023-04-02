Phòng Y tế và Vệ sinh thành phố Chiba cho biết tên sản phẩm là sữa đậu nành Fami Canxi. Tổng số là 640 sản phẩm, trong đó 540 hộp 200ml và 100 hộp 1 lít.

Theo NHK Nhật Bản, cơ quan chức năng thành phố Chiba (Nhật Bản) vừa phát hiện vi khuẩn Coliform trong sữa đậu nành "Fami Calcium Soymilk" do Công ty Next Trading ở phường Mihama, thành phố Chiba, nhập khẩu từ Việt Nam.

Ngay sau đó, phía thành phố đã yêu cầu công ty này thu hồi và xử lý số sữa đậu nành trên. Công ty nhập khẩu cho biết phần lớn sữa đậu nành được nhập bởi chi nhánh Osaka. Đa số sản phẩm chưa được phân phối ra thị trường, nhưng một số gói 200ml đã được bán tại một cửa hàng chuyên bán đồ ăn Việt Nam ở thành phố Iga, tỉnh Mie. Hiện thành phố này cũng chưa có báo cáo nào về các nguy cơ sức khỏe do lô sữa đậu nành trên gây ra.

Cơ quan chức năng thành phố Chiba cho biết loại sữa đậu nành này được nhập khẩu vào ngày 6/3. Đến ngày 27/3, Trạm kiểm dịch Osaka của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã kiểm tra và phát hiện sản phẩm sữa dương tính với vi khuẩn Coliform.

Thông tin trên VnExpress, theo công ty nhập khẩu, hầu hết sữa đậu nành chưa bán ra thị trường, trừ một số gói 200 ml đã được bán tại một cửa hàng chuyên bán đồ ăn Việt Nam ở thành phố Iga, tỉnh Mie. Hiện thành phố này cũng chưa có báo cáo nào về các nguy cơ sức khỏe do lô sữa đậu nành trên gây ra.

Đại diện công ty nhập khẩu của Nhật Bản nói với đài NHK rằng họ "ngạc nhiên và rất tiếc" khi biết vi khuẩn coliform đã được phát hiện trong sữa đậu nành vì doanh nghiệp đã tự kiểm tra dựa trên các tiêu chuẩn của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và cho kết quả âm tính trước đó.

Fami Calcium Soymilk là sản phẩm của Công ty sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy), thuộc Công ty Đường Quảng Ngãi. Đây là công ty đứng đầu trong ngành sản xuất sữa đậu nành ở Việt Nam. Ảnh: Internet

Phản hồi thông tin trên, Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy (công ty sản xuất sữa đậu nành Fami Calcium Soy Milk) cho biết thành phố Chiba yêu cầu công ty Next Trading thu hồi lô hàng 15 thùng sữa đậu nành Fami Canxi loại hộp 200 ml, 10 thùng loại 1 lít. Sau khi nhận thông tin, nhà nhập khẩu ở Nhật đã thu hồi toàn bộ lô hàng này và gửi mẫu cho đơn vị thứ ba tại Nhật Bản để kiểm định.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Vinasoy đã kiểm tra mẫu lưu đối chứng cùng mã sản xuất tại Nhà máy và không phát hiện điều gì bất thường và cũng đã thực hiện việc gửi mẫu cho các cơ quan kiểm định độc lập để có kết quả cuối cùng.

Coliform là vi khuẩn gây bệnh đường ruột, có thời gian ủ bệnh ba đến bốn ngày sau khi xâm nhập vào cơ thể, sau đó gây ra các triệu chứng rối loạn hệ tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, sốt, mệt mỏi...