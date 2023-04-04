TP HCM: Sản phụ 32 tuổi tự sinh con trong nhà tắm vì bé ‘đòi’ ra trước 10 ngày

Theo đó, trưa 4/4, tổng đài của Trung tâm cấp cứu 115 nhận được cuộc gọi đề nghị hỗ trợ xe cấp cứu tại một căn nhà thuộc quận 11, TP.HCM. Y sĩ Nguyễn Thị Thu và điều dưỡng Huỳnh Thị Thúy Loan lập tức lên đường làm nhiệm vụ.

Theo VietNamNet, tối 4/4, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM xác nhận đơn vị này vừa hỗ trợ cấp cứu cho một sản phụ sinh con ngay tại nhà.

Khoảng 15 phút sau, đội cấp cứu đến nơi. Nhân viên trạm y tế phường đã có mặt. Trong phòng tắm chật hẹp, người mẹ và em bé mới sinh còn nguyên dây rốn vẫn đang nằm.

Qua trao đổi, gia đình cho biết sản phụ đã sinh con trong phòng tắm. Đây là một bé gái, con thứ 3 của sản phụ sinh năm 1991.

Y sĩ Nguyễn Thị Thu ôm bé gái nặng 3,5kg trên đường đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Ảnh: VietNamNet

“Tôi đến thấy mẹ đang áp bé lên ngực, dù mẹ chưa có sữa nhưng bé đã tìm và bú mẹ, phản xạ rất tốt”, chị Thu chia sẻ. Ngay lập tức, chị Thu và đồng nghiệp kiểm tra sinh hiệu, lau sạch, ủ ấm cho em bé, kẹp rốn và cắt dây rốn. Bé gái nặng 3,5kg được đưa ra ngoài an toàn.

Khi em bé đã ổn định, ê-kíp cấp cứu tiếp tục xử trí cho người mẹ. Sản phụ 32 tuổi khỏe mạnh, tỉnh táo, hợp tác tốt với nhân viên y tế. Hai mẹ con được chuyển đến Bệnh viện quận 11 theo dõi.

Theo chia sẻ của gia đình, sản phụ có ngày dự sinh là14/4 nhưng em bé ra sớm 10 ngày. “Người mẹ không xác định được các cơn gò tử cung và cơn đau bụng nên rặn theo quán tính, em bé rơi ra ngoài”, y sĩ Thu nói.

Chị Thu cho hay, những ca “đẻ rớt” như vậy không hiếm với nhân viên Trung tâm cấp cứu 115. Đa số tình huống xảy ra với sản phụ có hoàn cảnh khó khăn, vì không đi khám thai nên không biết ngày dự sinh. Ngoài ra, chị từng gặp trường hợp nữ sinh lớp 12 có thai và giấu gia đình. Đến khi em sinh rớt con tại nhà, cha mẹ mới biết tình hình.

Khi vào nhà vệ sinh, sản phụ bất ngờ chuyển dạ và sinh luôn em bé trong nhà vệ sinh. Ảnh: Người Lao Động

Theo Người Lao Động trước đó, tại một bệnh viện cũng đã có trường hợp tương tự. Cụ thể, nữ bệnh nhân 41 tuổi ở Hà Nội, có thai 31 tuần được gia đình đưa đến khám vì lý do trước đó có sốt 4 ngày. Ngày 29-10, trước khi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba khám, bệnh nhân đã đi khám sản khoa, kết quả thai nhi hoàn toàn bình thường.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân sốt nhẹ, mệt mỏi và có biểu hiện đau chân, đi lại khó khăn phải có người dìu. Bệnh nhân cho biết vẫn cảm thấy thai máy bình thường, không ho, không khó thở, bụng không đau, không thấy cơn co tử cung.

Nghi ngờ bệnh nhân có sốt virus hoặc tình trạng nhiễm trùng, bác sĩ đã cho bệnh nhân nằm theo dõi tại phòng cấp cứu, cho truyền dịch và lấy máu làm xét nghiệm chẩn đoán.

Sau khoảng 30 phút, bệnh nhân muốn đi vệ sinh và được điều dưỡng trực hỗ trợ đến nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi vào nhà vệ sinh, bệnh nhân bất ngờ chuyển dạ và sinh luôn em bé trong nhà vệ sinh.