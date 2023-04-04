Thông tin mới vụ 3 người tử vong, nhiều người mất thị lực do thuốc nhỏ mắt

Tin y tế 04/04/2023 11:31

Loại thuốc nhỏ mắt bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc có thể gây tử vong, mù lòa và hỏng nhãn cầu đang bị thu hồi lên đến 50.000 lọ.

Cụ thể, theo thông tin từ VietNamNet, Global Pharma Healthcare đang thu hồi 50.000 lọ thuốc nhỏ mắt do nhiễm vi khuẩn, liên quan tới nhiều ca mất thị lực.

Trước đó, hơn 10 nhãn hiệu nước mắt nhân tạo khác nhau cũng đã đã bị thu hồi. Hầu hết các trường hợp có liên quan đến thuốc nhỏ mắt EzriCare và Delsam Pharma do Global Pharma Healthcare có trụ sở tại Ấn Độ sản xuất.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo Công ty dược phẩm Global Pharma Healthcare đang thu hồi lô nước mắt nhân tạo có liên quan đến nhiều trường hợp mất thị lực ở Mỹ. Về lý do thu hồi, cơ quan quản lý y tế Mỹ giải thích: "Phân tích của FDA phát hiện các lọ thuốc chưa mở bị nhiễm vi khuẩn”.

FDA cho biết lô hàng do Global Pharma Healthcare có trụ sở tại Chennai (Ấn Độ) sản xuất và được Delsam Pharma có trụ sở tại New York (Mỹ) phân phối tại thị trường Mỹ. Công ty Global Pharma Healthcare đã bắt đầu đợt thu hồi cấp I các sản phẩm từ ngày 24/2. Theo India Times, thu hồi loại I là mức khẩn cấp nhất trong ba loại thu hồi của FDA và thường liên quan đến các sản phẩm bị lỗi có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Thông tin mới vụ 3 người tử vong, nhiều người mất thị lực do thuốc nhỏ mắt - Ảnh 1
"Phân tích của FDA phát hiện các lọ thuốc chưa mở bị nhiễm vi khuẩn”. Ảnh: VTV

Theo VTV, trước đó, khoảng 68 bệnh nhân ở 16 bang của Mỹ từ New York và Washington đến Texas và Florida đã được Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ xác định mắc một chủng pseudomonas aeruginosa (trực khuẩn mủ xanh) hiếm gặp.

Trước đợt bùng phát hiện nay, trường hợp nhiễm trực khuẩn mủ xanh chưa từng được báo cáo ở Mỹ.

CDC cho biết, bên cạnh một bệnh nhân đã tử vong, có 8 trường hợp được báo cáo về tình trạng mất thị lực và 4 người phải phẫu thuật bỏ mắt.

Hầu hết các bệnh nhân bị nhiễm bệnh đều sử dụng thuốc nhỏ mắt nước mắt nhân tạo. Trong số hơn 10 thương hiệu thuốc nhỏ mắt được xác định ban đầu, phổ biến nhất là sản phẩm không kê đơn EzriCare.

Thông tin mới vụ 3 người tử vong, nhiều người mất thị lực do thuốc nhỏ mắt - Ảnh 2

FDA nhận định các lọ thuốc nhỏ mắt của Global Pharma Healthcare nhiễm khuẩn. Ảnh: VietNamNet

Kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với các lọ thuốc đã mở nắp lấy từ bệnh nhân đã phát hiện thuốc có chứa vi khuẩn. Các lọ thuốc chưa mở nắp hiện đang được kiểm tra xem có bị nhiễm khuẩn trong quá trình sản xuất hay không.

Global Pharma Healthcare có trụ sở tại Ấn Độ, công ty sản xuất thuốc nhỏ mắt nước mắt nhân tạo EzriCare và Delsam Pharma, đã ban hành lệnh thu hồi sản phẩm vào tháng 2 sau khi CDC kêu gọi người dân ngừng ngay việc sử dụng thuốc nhỏ mắt này.

Một số bệnh nhân đã khởi kiện, trong đó một phụ nữ ở bang Florida cáo buộc rằng cô bị mất một mắt sau khi sử dụng loại thuốc nhỏ mắt hiện đã bị thu hồi.

Luật sư của cô, Natasha Cortes, nói với NBC News: "Thuốc (được quảng cáo) không chứa chất bảo quản, được sử dụng để chống lại sự nhiễm khuẩn của các sản phẩm này. Có khả năng nhiều người bị nhiễm trùng mà không biết".

Những bệnh nhân đã sử dụng các sản phẩm thuốc dạng này và có các triệu chứng nhiễm trùng mắt nên đến cơ sở y tế để dược tư vấn khẩn cấp. Các dấu hiệu, triệu chứng bệnh bao gồm dịch tiết màu vàng, xanh lá cây hoặc trong suốt từ mắt, khó chịu hoặc đau mắt, mắt đỏ, mắt nhìn mờ và tăng độ nhạy cảm với ánh sáng.

Vụ sữa đậu nành bị thu hồi: Hãng sản xuất khẳng định không nhiễm vi khuẩn Coliforms

Vụ sữa đậu nành bị thu hồi: Hãng sản xuất khẳng định không nhiễm vi khuẩn Coliforms

Mới đây, vụ việc lô sữa đậu nành của Việt Nam bị thu hồi đã có kết quả kiểm định. Theo đó, các mẫu lưu đối chứng lô hàng sữa đậu nành bị thu hồi tại Nhật không nhiễm vi khuẩn Coliforms.

Xem thêm
Từ khóa:   thuốc nhỏ mắt bị thu hồi thuốc nhỏ mắt gây mù lòa vụ thuốc nhỏ mắt gây mù

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 45 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg