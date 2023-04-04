Trước đó, hơn 10 nhãn hiệu nước mắt nhân tạo khác nhau cũng đã đã bị thu hồi. Hầu hết các trường hợp có liên quan đến thuốc nhỏ mắt EzriCare và Delsam Pharma do Global Pharma Healthcare có trụ sở tại Ấn Độ sản xuất.

Cụ thể, theo thông tin từ VietNamNet, Global Pharma Healthcare đang thu hồi 50.000 lọ thuốc nhỏ mắt do nhiễm vi khuẩn, liên quan tới nhiều ca mất thị lực.

FDA cho biết lô hàng do Global Pharma Healthcare có trụ sở tại Chennai (Ấn Độ) sản xuất và được Delsam Pharma có trụ sở tại New York (Mỹ) phân phối tại thị trường Mỹ. Công ty Global Pharma Healthcare đã bắt đầu đợt thu hồi cấp I các sản phẩm từ ngày 24/2. Theo India Times, thu hồi loại I là mức khẩn cấp nhất trong ba loại thu hồi của FDA và thường liên quan đến các sản phẩm bị lỗi có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo Công ty dược phẩm Global Pharma Healthcare đang thu hồi lô nước mắt nhân tạo có liên quan đến nhiều trường hợp mất thị lực ở Mỹ. Về lý do thu hồi, cơ quan quản lý y tế Mỹ giải thích: "Phân tích của FDA phát hiện các lọ thuốc chưa mở bị nhiễm vi khuẩn”.

"Phân tích của FDA phát hiện các lọ thuốc chưa mở bị nhiễm vi khuẩn”. Ảnh: VTV

Theo VTV, trước đó, khoảng 68 bệnh nhân ở 16 bang của Mỹ từ New York và Washington đến Texas và Florida đã được Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ xác định mắc một chủng pseudomonas aeruginosa (trực khuẩn mủ xanh) hiếm gặp.

Trước đợt bùng phát hiện nay, trường hợp nhiễm trực khuẩn mủ xanh chưa từng được báo cáo ở Mỹ.

CDC cho biết, bên cạnh một bệnh nhân đã tử vong, có 8 trường hợp được báo cáo về tình trạng mất thị lực và 4 người phải phẫu thuật bỏ mắt.

Hầu hết các bệnh nhân bị nhiễm bệnh đều sử dụng thuốc nhỏ mắt nước mắt nhân tạo. Trong số hơn 10 thương hiệu thuốc nhỏ mắt được xác định ban đầu, phổ biến nhất là sản phẩm không kê đơn EzriCare.

FDA nhận định các lọ thuốc nhỏ mắt của Global Pharma Healthcare nhiễm khuẩn. Ảnh: VietNamNet

Kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với các lọ thuốc đã mở nắp lấy từ bệnh nhân đã phát hiện thuốc có chứa vi khuẩn. Các lọ thuốc chưa mở nắp hiện đang được kiểm tra xem có bị nhiễm khuẩn trong quá trình sản xuất hay không.

Global Pharma Healthcare có trụ sở tại Ấn Độ, công ty sản xuất thuốc nhỏ mắt nước mắt nhân tạo EzriCare và Delsam Pharma, đã ban hành lệnh thu hồi sản phẩm vào tháng 2 sau khi CDC kêu gọi người dân ngừng ngay việc sử dụng thuốc nhỏ mắt này.

Một số bệnh nhân đã khởi kiện, trong đó một phụ nữ ở bang Florida cáo buộc rằng cô bị mất một mắt sau khi sử dụng loại thuốc nhỏ mắt hiện đã bị thu hồi.

Luật sư của cô, Natasha Cortes, nói với NBC News: "Thuốc (được quảng cáo) không chứa chất bảo quản, được sử dụng để chống lại sự nhiễm khuẩn của các sản phẩm này. Có khả năng nhiều người bị nhiễm trùng mà không biết".

Những bệnh nhân đã sử dụng các sản phẩm thuốc dạng này và có các triệu chứng nhiễm trùng mắt nên đến cơ sở y tế để dược tư vấn khẩn cấp. Các dấu hiệu, triệu chứng bệnh bao gồm dịch tiết màu vàng, xanh lá cây hoặc trong suốt từ mắt, khó chịu hoặc đau mắt, mắt đỏ, mắt nhìn mờ và tăng độ nhạy cảm với ánh sáng.