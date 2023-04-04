Vụ sữa đậu nành bị thu hồi: Hãng sản xuất khẳng định không nhiễm vi khuẩn Coliforms

Tin y tế 04/04/2023 09:55

Mới đây, vụ việc lô sữa đậu nành của Việt Nam bị thu hồi đã có kết quả kiểm định. Theo đó, các mẫu lưu đối chứng lô hàng sữa đậu nành bị thu hồi tại Nhật không nhiễm vi khuẩn Coliforms.

Chia sẻ thông tin trên Báo Pháp Luật, đơn vị này vừa nhận được kết quả kiểm định từ Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia trên mẫu lưu đối chứng của lô hàng Fami canxi xuất đi Nhật. Kết quả khẳng định mẫu sữa đậu nành Fami Canxi không nhiễm vi khuẩn Coliforms.

Như vậy, sau thời gian chờ đợi kết quả kiểm định khách quan từ bên thứ 3, Vinasoy khẳng định sản phẩm sữa đậu nành Fami Canxi hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn chất lượng cho sức khỏe người tiêu dùng.

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Phiếu kết quả kiểm định âm tính cho mẫu lưu đối chứng của lô hàng sữa đậu nành Fami Canxi bị thu hồi tại thành phố Chiba - Nhật Bản. Ảnh: VietNamPlus

Cũng theo đại diện Vinasoy, vi khuẩn Coliforms là nhóm vi khuẩn hiện diện rộng rãi trong tự nhiên, có thể tìm thấy trong môi trường nước, đất và trên thảm thực vật... Coliforms dễ dàng bị tiêu diệt ở 75°C. Vì thế, vi khuẩn Coliforms không thể tồn tại khi qua các công đoạn khử hoạt tính enzyme (120°C/80 giây) và tiệt trùng UHT (nhiệt độ 137°C-140°C/ 4-10 giây) trong quy trình sản xuất sữa đậu nành của Vinasoy.

Coliforms có khả năng lên men đường tạo ra axit và khí ở 35°C -37°C trong vòng 24 - 48 giờ. Sản phẩm sữa đậu nành đóng trong bao bì giấy nếu bị nhiễm Coliforms sẽ rất dễ nhận biết với dấu hiệu phồng hộp, kết tủa và có vị chua…

“Vì vậy, việc nhiễm khuẩn Coliforms với 25 thùng sữa đậu nành Fami Canxi tại thành phố Chiba - Nhật Bản chỉ xảy ra đơn lẻ do nhiễm trong quá trình vận chuyển và lưu thông”, Vinasoy khẳng định.

Vinasoy cũng cho hay, với bề dày hơn 25 năm kinh nghiệm, các sản phẩm sữa đậu nành của Vinasoy đều áp dụng đồng nhất một chuẩn chất lượng cho tất cả các sản phẩm phân phối tại thị trường trong nước và 10 thị trường xuất khẩu trên thế giới, kể cả 4 thị trường khó tính nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Canada.

Riêng tại thị trường Nhật, sản phẩm Vinasoy đã có mặt hơn 3 năm và được phân phối vào 80 siêu thị Don Quijote của Nhật.

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Dây chuyền sản xuất tiệt trùng khép kín của Vinasoy. Ảnh: Báo Pháp Luật

Cũng theo VietNamPlus, trước đó, ngày 28/3 kênh NHK news (Nhật) đưa tin về sự việc sản phẩm sữa đậu nành Việt Nam bị nhiễm khuẩn Coliform được phát hiện tại Nhật Bản.

Sau đó, một số kênh có diễn dịch thông tin sai lệch và lan truyền trên mạng xã hội về việc sản phẩm Sữa đậu nành Fami Calcium Soymilk phát hiện nhiễm khuẩn gây ung thư ở Nhật Bản.

 

Theo Vinasoy, về lô hàng Fami Canxi nghi nhiễm khuẩn Coliform tại Nhật, thành phố Chiba yêu cầu công ty Next Trading thu hồi lô hàng gồm 15 thùng sữa loại 200ml và 10 thùng loại 1 lít.

Sau khi nhận thông tin, nhà nhập khẩu ở Nhật đã thu hồi toàn bộ lô hàng này và gửi mẫu cho đơn vị thứ ba tại Nhật Bản để kiểm định.

Liên quan đến thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội, Vinasoy khẳng định đây là tình tiết suy diễn của người đăng bài, không có dẫn chứng khoa học và cũng không có bất kỳ phát ngôn nào bởi các cơ quan tại Nhật Bản. Thành phố này chưa có báo cáo nào về các nguy cơ sức khỏe do lô sữa đậu nành trên gây ra.

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