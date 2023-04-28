Theo bác sĩ chuyên khoa I Võ Thành Nhơn, ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ đã thành công. Kỹ thuật ghép ngón gồm nhiều công đoạn như như kết hợp xương nẹp vít cố định ngón chân vào thay thế ngón cái; nối gân gấp, gân duỗi và các cơ giúp hồi phục chức năng vận động; nối vi phẫu động mạch và tĩnh mạch giúp phục hồi sự sống của ngón tái tạo; nối vi phẫu thần kinh mặt lưng và mặt lòng ngón tái tạo để hồi phục cảm giác.

Theo VietNamNet, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật chi trên, Bệnh viện Quân y 175 quyết định phẫu thuật tái tạo ngón tay cái cho bệnh nhân. Ê-kíp lấy ngón chân thứ 2 của bàn chân trái chuyển lên vị trí ngón cái bàn tay phải.

Đến nay, ngón tay được tái tạo đã sống tốt, có thể cử động với động tác gập duỗi, khép ngón. Anh D. được tái khám theo lịch và tập luyện, phục hồi vận động cho ngón tay mới.

Bàn tay phải của anh D. trước (trái) và sau khi được phẫu thuật ghép ngón (phải). Ảnh: VietNamNet

"Đây là trường hợp thứ 3 chúng tôi thực hiện chuyển ngón chân làm ngón tay. Việc tái tạo lại ngón tay cái không chỉ giúp hồi phục tính thẩm mỹ mà còn khôi phục chức năng của bàn tay, tạo cung cầm nắm. Từ đó, bệnh nhân nhanh chóng hòa nhập cuộc sống”, bác sĩ Nhơn nhấn mạnh.

Theo Báo Lao Động trước đó, chị Nguyễn Thị V (sinh năm 1981) bị máy xay thịt cuốn nát 4 ngón bàn tay trái, bị tổn thương phức tạp, không thể phục hồi, chỉ duy nhất còn ngón tay cái.

Sau 3 tháng khi phần mềm tay phải ổn định, không có dấu hiệu nhiễm trùng, bệnh lý nền được kiểm soát tốt, các bác sĩ đã phẫu thuật ghép lấy ngón chân thứ 2, 3 của bàn chân trái đưa lên ngón tay 4, 5 của bàn tay trái nhằm tạo cung cầm nắm giúp bệnh nhân.

Bác sĩ CK1 Võ Thành Nhơn – Khoa Phẫu thuật chi trên, Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ trên Báo Lao Động cho biết, ca phẫu thuật chuyển ghép 2 ngón chân làm 2 ngón tay kéo dài 6 giờ. Kíp mổ đã đưa ra hướng kết xương từ ngón chân lên bàn tay, khâu nối mạch máu, dây thần kinh, gân cơ từ 2 ngón chân 2, 3 của bàn chân trái với mạch máu 2 ngón tay thứ 4, 5 của bàn tay trái giúp phục hồi sự sống của ngón tái tạo.

các bác sĩ đã phẫu thuật ghép lấy ngón chân thứ 2, 3 của bàn chân trái đưa lên ngón tay 4, 5 của bàn tay trái nhằm tạo cung cầm nắm giúp bệnh nhân. Ảnh: Lao Động

Các công đoạn ghép ngón tay này gồm nhiều kỹ thuật, việc khâu nối mạch máu và thần kinh ở những trường hợp này rất phức tạp. Trong quá trình phẫu thuật bóc tách vạt ngón chân phải bảo tồn được nguồn mạch nuôi của ngón, đòi hỏi phẫu thuật viên có nhiều kinh nghiệm. Khâu mạch máu và thần kinh bằng kĩ thuật khâu nối vi phẫu, do mạch máu và thần kinh nhỏ nên khâu nối khó khăn, nên cần các phương tiện máy móc hiện đại.

Đến nay, sức khỏe và ngón tay được nối của bệnh nhân phục hồi tốt, ngón tay chuyển hồng ấm, hồi lưu mao mạch rõ. Bệnh nhân cũng được tái khám theo lịch trình để hướng dẫn tập luyện để phục hồi vận động của ngón tay mới.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu không may gặp tai nạn không nên cố gắng kéo tay ra, hoặc nếu chi thể bị đứt lìa, phải nhanh chóng bảo đảm cầm máu đầu trung tâm (đầu chi còn gắn với thân thể), bọc kín bằng gạc sạch, túi nilon cột kín, sau đó bảo quản với thùng đá lạnh… và nhanh chóng đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để được bác sĩ cấp cứu và xử trí kịp thời.