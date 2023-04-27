Nóng: Ngày 27/4, ca mắc COVID-19 tăng lên 2.958, cao nhất trong hơn 6 tháng qua

Tin y tế 27/04/2023 17:29

Ca mắc COVID-19 tăng lên 2.958, cao nhất trong hơn 6 tháng qua.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/4 của Bộ Y tế cho biết ca mắc COVID-19 mới tăng lên 2.958, đây là ngày có số mắc cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Hôm nay có 1.062 bệnh nhân khỏi.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.554.875 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.771 ca nhiễm).

Nóng: Ngày 27/4, ca mắc COVID-19 tăng lên 2.958, cao nhất trong hơn 6 tháng qua - Ảnh 1

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua.

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.062 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.619.813 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 85 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 75 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 3 ca

- Thở máy không xâm lấn: 1 ca

- Thở máy xâm lấn: 6 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.188 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 26/4 có 20.480 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.194.772 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.570.991 liều: Mũi 1 là 70.908.117 liều; Mũi 2 là 68.451.733 liều; Mũi bổ sung là 14.343.892 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.086.551 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.780.698 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.433 liều: Mũi 1 là 9.130.879 liều; Mũi 2 là 9.021.266 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.658.348 liều: Mũi 1 là 10.212.224 liều; Mũi 2 là 8.446.124 liều.

Nóng: Ngày 27/4, ca mắc COVID-19 tăng lên 2.958, cao nhất trong hơn 6 tháng qua - Ảnh 2
Sở Y tế chỉ đạo phòng COVID-19. Ảnh: Internet

Bác sĩ cảnh báo trong bối cảnh số ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng đang có xu hướng tăng cao, những người có yếu tố nguy cơ cần được bảo vệ. Cụ thể, người thuộc nhóm nguy cơ cần thực hiện nguyên tắc 2K (đeo khẩu trang, khử khuẩn) và hạn chế đi đến những nơi đông người. Những người sống chung nhà với đối tượng nguy cơ cũng cần tuân thủ các biện pháp phòng bệnh nghiêm ngặt để bảo vệ họ.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, TP sẽ duy trì 61 điểm tiêm vắc xin Covid-19 trong suốt dịp nghỉ lễ tới đây để phục vụ người dân. Sở Y tế TP.HCM sẽ triển khai các giải pháp cụ thể trong bối cảnh hiện nay. Trong đó, các bệnh viện chủ động rà soát nguồn lực khôi phục hoạt động của khoa/đơn vị Covid-19 trên nguyên tắc 4 tại chỗ. Dự trù thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị vật tư y tế phù hợp khi có thể xảy ra diễn biến phức tạp.

Tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan trong bệnh viện. Tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao, toàn bộ người ra vào bệnh viện phải đeo khẩu trang.

Sở Y tế cũng cung cấp danh sách 10 chuyên gia Covid-19 để các bệnh viện liên hệ trong tình huống cần hỗ trợ chuyên môn.

Đồng thời, TP.HCM triển khai 59 điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ tại 21 quận, huyện và TP Thủ Đức cho người từ 18 tuổi trở lên. Hoạt động này nhằm giúp người dân có những ngày nghỉ an toàn trong dịp lễ sắp đến.

 

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Từ khóa:   COVID-19 tin y tế covid-19

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