Bất thường: 30% số ca mắc COVID-19 ở Quảng Ninh không có triệu chứng

Tin y tế 26/04/2023 13:45

30% số ca mắc COVID-19 thời gian này không có triệu chứng, 70% số ca có triệu chứng nhẹ hoặc ít. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Cụ thể, thông tin từ Báo Tin Tức theo giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh (CDC) Vũ Quyết Thắng cho hay, mặc dù số ca mắc COVID-19 trong những tuần gần đây trên địa bàn tỉnh gia tăng tuy nhiên 30% số ca không có triệu chứng, 70% số ca có triệu chứng nhẹ hoặc ít.

Ông Thắng khẳng định, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ở top đầu của cả nước là nguyên nhân giúp Quảng Ninh trở thành địa phương an toàn về dịch, đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội. Khách du lịch yên tâm khi đến với tỉnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới. Ông Vũ Quyết Thắng cũng khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang khi ra đám đông, khử khuẩn và đặc biệt nên chủ động tham gia tiêm chủng theo kế hoạch của địa phương. Vaccine là vũ khí hữu hiệu nhất trong phòng, chống dịch COVID-19.

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Người dân mắc COVID-19 không có triệu chứng. Ảnh: Internet

Quảng Ninh được Bộ Y tế cấp hơn 8.200 liều vaccine Pfizer (phục vụ tiêm chủng cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi) và hơn 10.000 liều vaccine AstraZeneca đủ để tiêm phòng COVID-19 trong 6 tháng đầu năm 2023. Theo báo cáo của CDC Quảng Ninh, tổng tích lũy mũi tiêm tỉnh đã thực hiện là 4.280.752; trong đó, người trên 18 tuổi 3.565.049 mũi; trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi 367.313 mũi; trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là 348.390 mũi.

Ngành Y tế tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19; hướng dẫn các đơn vị triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch; thường xuyên đánh giá, nhận định tình hình dịch trên địa bàn tỉnh; rà soát, đảm bảo đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị và sinh phẩm cần thiết sẵn sàng phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Bất thường: 30% số ca mắc COVID-19 ở Quảng Ninh không có triệu chứng - Ảnh 2

Ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng, người Hà Nội chủ động đi tiêm vaccine. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Cũng trong thời gian này, theo Báo Sức khỏe và Đời sống, nhiều người dân Hà Nội đã tạm gác lại công việc, chủ động đi tiêm vaccine để phòng ngừa.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, thành phố đang tổ chức các điểm tiêm tập trung vaccine COVID-19 với hơn 16.000 liều vaccine Astrazeneca mới được phân bổ.

Sáng 26/4, ghi nhận thực tế tại điểm tiêm chủng tập trung ở Trạm y tế phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều người dân đã đến đây để đăng ký, khám sàng lọc và được tiêm phòng vaccine COVID-19.

Theo quan sát, những người đến đăng ký tiêm vaccine bao gồm nhiều lứa tuổi nhưng người cao tuổi (nhóm nguy cơ cao) vẫn chiếm phần đông.

 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hà Nội vừa có Công văn số 734/KSBT-PCBTN đề nghị trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 92; tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay sau khi nhận được vaccine, đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng vaccine hiệu quả.

 

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Từ khóa:   tin y tế COVID-19 dịch COVID-19

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