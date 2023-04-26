Thông tin mới về dịch COVID-19: 1/3 ca nhiễm nhập viện ở TP.HCM chưa tiêm đủ mũi vắc-xin

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca nhập viện và điều trị tăng cao, thông tin cho thấy nhiều ca nhiễm chưa tiêm đủ mũi vắc-xin.

Trong bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 25/4 của Bộ Y tế cho biết, có 2.501 ca mắc, cao nhất trong hơn nửa năm qua. Ghi nhận 1 bệnh nhân COVID-19 tại Nam Định tử vong. Bệnh nhân thở oxy cũng tăng lên 145 ca.

Số ca mắc COVID-19 ở nước ta trong khoảng 2 tuần gần đây gia tăng. Đã có những ngày số mắc mới vượt 2.000 ca/ ngày. Bộ Y tế tiếp tục đề nghị đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19, tập trung ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao...

Số ca nhiễm ở TP.HCM tăng cao. Ảnh: Internet

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.549.186 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.713 ca nhiễm).

Qua phân tích số liệu người mắc và nhập viện vì COVID-19 tại TP.HCM cho thấy có đến 30% bệnh nhân chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ. Tính đến ngày 23-4, TP ghi nhận 1.288 ca cách ly tại nhà, tăng 1.136 ca so với tuần trước.

Bộ Y tế cũng cho biết ca COVID-19 tử vong công bố ngày 25-4 (ca bệnh ở Nam Định) cũng chưa tiêm vắc xin. Theo Tuổi Trẻ Online, đại diện Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết vắc xin ngừa COVID-19 hiện vẫn có tác dụng trong giảm tỉ lệ chuyển nặng và giảm tử vong.

Phòng, tránh COVID-19. Ảnh: Internet

WHO cho biết, ,dù biến thể này, lây lan nhanh hơn các biến thể trước đó và giúp virus lẩn tránh hàng rào miễn dịch chống lây nhiễm, ngay cả ở những người đã từng mắc XBB.1.5. Tuy nhiên, biến thể phụ XBB.1.16 không gây ra các triệu chứng COVID-19 nặng hơn so với các biến thể trước đó.

Tuần trước, biến thể phụ XBB.1.16 ước tính chiếm khoảng 10% số ca mắc COVID-19 trên toàn nước Mỹ. Theo CDC Mỹ, XBB.1.5 vẫn là nguyên nhân chính gây ra các ca nhiễm mới ở Mỹ.

WHO khuyến nghị các quốc gia chia sẻ thông tin về biến thể mới XBB.1.16, theo dõi các chỉ số về đánh giá mức độ của dịch COVID-19 khi biến thể phụ này lây lan.

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