Tổ chức Y tế thế giới đã phát hiện những lô hàng siro ho chứa chất độc hại do công ty Ấn Độ sản xuất.

Theo Báo Tin Tức, thông báo của WHO không cho biết liệu quần đảo Marshall và Micronesia có ghi nhận trường hợp trẻ em nhiễm độc liên quan sản phẩm thuốc trên. Tuy nhiên, thông báo nêu rõ các mẫu sản phẩm thuốc "Guaifenesin syrup TG syrup" chứa hàm lượng diethylene và ethylene glycol ở mức độc hại, có thể dẫn đến tử vong. Cục Quản lý dược phẩm (TGA) của Australia đã xác định hàm lượng chất độc hại trong sản phẩm thuốc ho trên. Năm ngoái, WHO đã đưa ra cảnh báo về các sản phẩm thuốc ho dạng siro do các nhà sản xuất tại Ấn Độ và Indonesia sản xuất, được xác định có liên quan tới 300 ca tử vong ở trẻ em, hầu hết dưới 5 tuổi, tại các nước Gambia, Indonesia và Uzbekistan. Các trường hợp này đều tử vong do tổn thương thận cấp tính.

Cảnh báo siro ho của Ấn Độ. Ảnh: Internet Theo WHO, nhà sản xuất của các lô thuốc mới được phát hiện tại Tây Thái Bình Dương là của QP Pharmachem Ltd của Ấn Độ, có trụ sở tại Punjab và bên trung gian tiếp thị sản phẩm là Trillium Pharma, có trụ sở tại Haryana, Ấn Độ. WHO cho biết các sản phẩm của QP Pharmachem và Trillium đều chưa được tổ chức này phê chuẩn về độ an toàn và chất lượng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của QP Pharmachem Sudhir Pathak khẳng định đã xét nghiệm mẫu thuốc ho trong lô hàng xuất khẩu và không phát hiện điều gì đáng lo ngại. Ông Pathak cho biết cũng không ghi nhận phản hồi tiêu cực liên quan các sản phẩm thuốc ho mà công ty này đã phân phối tại Ấn Độ.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống trước đó, tại Việt Nam Bộ Y tế có văn bản số 2349 BYT-QLD về việc cảnh báo đối với một số sản phẩm siro ho bị cấm sử dụng gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế.Bộ Y tế vừa có văn bản số 2349 BYT-QLD về việc cảnh báo đối với một số sản phẩm siro ho bị cấm sử dụng gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế. Danh sách 14 loại siro ho chưa được cấp phép. Ảnh: Internet Theo đó, trong văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành, Bộ Y tế cho biết đã nhận được Công điện của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cảnh báo các cơ quan chức năng thành viên của Interpol về việc hàng trăm trẻ em đã tử vong hoặc bị tổn thương thận cấp tính sau khi sử dụng 14 sản phẩm siro bị cấm ở một số quốc gia. Theo rà soát của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược), 14 sản phẩm này chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam và cũng chưa được cấp giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam. Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế khẩn trương triển khai các hoạt động, cụ thể: Phổ biến, thông báo cho các cơ sở y tế, cơ sở dược trên địa bàn, các khoa, phòng tại đơn vị biết về các thông tin cảnh báo đối với 14 sản phẩm siro ho nêu trên để khuyến cáo về tác hại nghiêm trọng nếu sử dụng sản phẩm và nghiêm cấm sử dụng. Tăng cường tuyên truyền trên địa bàn và tại đơn vị về việc không sử dụng các thuốc không được cấp phép lưu hành, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dược việc lưu hành các sản phẩm này nói riêng và các thuốc không có nguồn gốc, xuất xứ, chưa được cấp phép lưu hành nói chung trên thị trường.

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