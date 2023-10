Năm ngoái, WHO đã đưa ra cảnh báo về các sản phẩm thuốc ho dạng siro do các nhà sản xuất tại Ấn Độ và Indonesia sản xuất, được xác định có liên quan tới 300 ca tử vong ở trẻ em, hầu hết dưới 5 tuổi, tại các nước Gambia, Indonesia và Uzbekistan. Các trường hợp này đều tử vong do tổn thương thận cấp tính.

Cảnh báo siro ho của Ấn Độ. Ảnh: Internet

Theo WHO, nhà sản xuất của các lô thuốc mới được phát hiện tại Tây Thái Bình Dương là của QP Pharmachem Ltd của Ấn Độ, có trụ sở tại Punjab và bên trung gian tiếp thị sản phẩm là Trillium Pharma, có trụ sở tại Haryana, Ấn Độ. WHO cho biết các sản phẩm của QP Pharmachem và Trillium đều chưa được tổ chức này phê chuẩn về độ an toàn và chất lượng.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của QP Pharmachem Sudhir Pathak khẳng định đã xét nghiệm mẫu thuốc ho trong lô hàng xuất khẩu và không phát hiện điều gì đáng lo ngại. Ông Pathak cho biết cũng không ghi nhận phản hồi tiêu cực liên quan các sản phẩm thuốc ho mà công ty này đã phân phối tại Ấn Độ.