TP.HCM có 59 điểm tiêm vaccine COVID-19 xuyên lễ 30/4 và 1/5, bảo vệ nhóm nguy cơ

Tin y tế 25/04/2023 14:07

Để bảo đảm an toàn cho người dân trong kì nghỉ lễ sắp tới, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19, tập trung ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao... Tại TP.HCM có 59 điểm tiêm tại 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống, thời gian nghỉ lễ sắp tới, nhu cầu đi lại gia tăng, vì vậy người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh như mang khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách tại khu vực nguy cơ để tránh gia tăng số ca bệnh.

 

Theo Sở Y tế TP.HCM, tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp với sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến chủng Omicron trên địa bàn thành phố như XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1.

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59 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ tại 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức cho người từ 18 tuổi trở lên. Ảnh: Internet

Cùng với đó, miễn dịch cộng đồng bắt đầu có chiều hướng giảm dẫn đến số ca mắc mới tăng nhanh trong các ngày gần đây. Theo đó, số ca nhập viện bắt đầu tăng cao trở lại, trong đó, hầu hết là người thuộc nhóm nguy cơ và những người chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Do đó, việc tuân thủ và triển khai hiệu quả "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ" vừa được UBND TP.HCM ban hành sẽ mang ý nghĩa quyết định.

 

Nhằm giúp người dân có những ngày nghỉ an toàn trong những ngày lễ sắp tới bao gồm giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5), ngành y tế thành phố triển khai 59 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ tại 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức cho người từ 18 tuổi trở lên.

 

 

Theo Dân Trí, Bộ Y tế lưu ý các địa phương tăng cường công tác tiêm chủng để đạt mục tiêu đề ra.

Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương tổng hợp nhu cầu vaccine phòng Covid-19 để tiêm 6 tháng cuối năm, đặc biệt cho đối tượng nguy cơ.

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Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ" vừa được UBND TP.HCM ban hành sẽ mang ý nghĩa quyết định. Ảnh: Internet

"Mục tiêu của vaccine là giảm nặng, nhập viện, giảm tử vong. Tuy nhiên, các nghiên cứu về miễn dịch trên các đối tượng đã tiêm 1,2,3,4 mũi vaccine đến nay còn chưa đầy đủ. Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo dõi trong thời gian tới. Chúng ta sẽ rà soát để làm thế nào có khuyến cáo kịp thời và đúng thời điểm", GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết.

Phần lớn người dân Việt Nam tiêm 3 mũi (2 mũi cơ bản + một mũi nhắc lại). Một phần những người có suy giảm miễn dịch và cần tăng cường thêm miễn dịch cho một số vaccine thì tiêm 4 mũi (2 mũi cơ bản + một mũi bổ sung + một mũi nhắc lại).

Về mũi tiêm nhắc lại, theo hướng dẫn trước đó Bộ Y tế mới quy định tiêm một mũi sau 3 tháng để tăng cường miễn dịch.

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