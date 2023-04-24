Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 24/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.907 ca mắc mới, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay có 227 bệnh nhân khỏi, ca thở oxy tăng lên 101.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.546.685 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.688 ca nhiễm).

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 227 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.617.319 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 101 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 69 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 6 ca

- Thở máy không xâm lấn: 1 ca

- Thở máy xâm lấn: 25 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.187 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 23/4 có 282 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.144.411 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.530.598 liều: Mũi 1 là 70.907.789 liều; Mũi 2 là 68.450.883 liều; Mũi bổ sung là 14.343.891 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.074.460 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.753.575 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều: Mũi 1 là 9.130.472 liều; Mũi 2 là 9.021.223 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.648.830 liều: Mũi 1 là 10.209.398 liều; Mũi 2 là 8.439.432 liều.

Xuất hiện các biến thể phụ mới. Ảnh: Internet

Theo Dân Trí, trước đó, ngoài biến thể phụ mới đã được phát hiện tại thành phố gần đây là XBB.1.5, có 7 mẫu thuộc các biến thể phụ mới khác, bao gồm: XBB.1.9.1, XBB.1.16, XBB.1.16.1. Đây cũng là những biến thể phụ đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới và được WHO xếp vào nhóm các biến thể đáng quan tâm (VOI) hoặc biến thể cần được theo dõi (VUMs).

Theo Sở Y tế TPHCM, điều đáng lo ngại là ngoài biến thể phụ XBB.1.5 đã xuất hiện tại 95 quốc gia, còn có thêm biến thể phụ XBB.1.16 vừa được WHO xếp vào nhóm biến thể cần được theo dõi. Biến thể phụ này đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia và đang góp phần vào làn sóng ca mắc tăng cao ở Ấn Độ.

Việc phát hiện đồng loạt nhiều biến thể phụ mới của Omicron đang thịnh hành trên thế giới có thể giải thích hiện tượng gia tăng đột ngột số ca mắc mới Covid-19 trong mấy ngày qua tại TPHCM và ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Hiện nay, chưa có báo cáo từ các nước trên thế giới cho thấy mối liên quan giữa các biến thể đáng quan tâm (VOI) hoặc biến thể cần được theo dõi (VUMs) với tình trạng mắc Covid-19 nặng hơn trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc số ca mắc mới tăng dẫn đến số ca nhập viện tăng là khó tránh.

Mặc khác, hầu hết những ca nhập viện đều là người thuộc nhóm nguy cơ, trong đó có những người chưa tiêm đủ vaccine phòng Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Do đó, Sở Y tế TPHCM đề nghị mọi người dân cần tích cực đồng hành cùng chính quyền các cấp tham gia "Chiến dịch bảo vệ người nguy cơ" vừa được Thành phố phát động.

Trước diễn biến dịch Covid-19 có xu hướng gia tăng, Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh.

Đồng thời, cần khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới.