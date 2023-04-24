Cảnh báo mới: COVID-19 gây các vấn đề về tiêu hóa, tăng 62% nguy cơ loét dạ dày

TS. Ziyad Al-Aly, Đại học Washington ở Saint Louis cho biết, các vấn đề về đường tiêu hóa là một trong những vấn đề đầu tiên được cộng đồng bệnh nhân báo cáo. Đường tiêu hóa đóng vai trò là nơi chứa virus. Nhìn chung, khả năng rối loạn đường tiêu hóa ở những người mắc COVID-19 cao hơn 36% so với những người không bị nhiễm virus. Nguy cơ xuất hiện ngay cả ở những người mắc COVID-19 nhẹ đến trung bình không cần nhập viện.

Theo một phân tích mới được công bố trên Tạp chí Nature Communications, những người đã từng mắc COVID-19 có nhiều khả năng mắc các chứng rối loạn đường tiêu hóa (GI) như ợ nóng, đầy hơi hoặc trào ngược dạ dày thực quản (GERD) trong năm sau nhiễm bệnh, so với những người chưa từng mắc COVID-19.

Theo các phát hiện, những tháng sau khi nhiễm COVID-19 cũng có liên quan đến việc tăng khả năng bị táo bón, tiêu chảy, đau bụng, đầy hơi và nôn…

Nghiên cứu cho thấy rằng, COVID-19 kéo dài có thể gây hại cho hệ tiêu hóa theo nhiều cách, gây ra các vấn đề về gan, viêm tụy cấp, IBS (hội chứng ruột kích thích) và loét niêm mạc dạ dày, ruột.

Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích hơn 14 triệu hồ sơ y tế trong cơ sở dữ liệu của Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ cho thấy, các chẩn đoán phổ biến nhất là các bệnh liên quan đến axit, chẳng hạn như trào ngược dạ dày thực quản, loét dạ dày…

Sau khi các nhà nghiên cứu tính toán mức độ phổ biến của các vấn đề tiêu hóa khác nhau trong tất cả các nhóm, sử dụng các mô hình toán học để ước tính mức độ ảnh hưởng của COVID-19 đến rủi ro này cho thấy, những người đã mắc COVID-19 được quan sát thấy có nguy cơ cao mắc một số bệnh về tiêu hóa, bao gồm:

Tăng 62% nguy cơ phát triển loét ở niêm mạc dạ dày hoặc ruột non

Tăng 35% nguy cơ phát triển bệnh trào ngược axit

Tăng 46% nguy cơ bị viêm tụy cấp

54% khả năng phát triển hội chứng ruột kích thích

47% có nhiều khả năng bị viêm niêm mạc dạ dày

36% có nhiều khả năng bị đau bụng mà không có nguyên nhân rõ ràng

54% có nhiều khả năng gặp các triệu chứng tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, đầy bụng, nôn và đau bụng…

Tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM: phát hiện thêm nhiều biến thể phụ mới của Omicron. Ảnh: Internet

Trước đó, theo Thanh Niên, cho biết, từ các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ dịch Covid-19 trong cộng đồng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (HCDC), Viện Pasteur TPHCM đã phát hiện các biến thể phụ mới của Omicron bao gồm: XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1.

Cụ thể, từ ngày 8 - 14.4, 11 trong 13 mẫu giám sát dịch tễ do HCDC thực hiện có kết quả là biến thể phụ mới. Ngoài biến thể phụ mới đã được phát hiện tại TP.HCM gần đây (XBB.1.5), còn có 7 mẫu thuộc các biến thể phụ mới khác bao gồm: XBB.1.9.1, XBB.1.16, XBB.1.16.1.

"Những biến thể phụ mới phát hiện tại TP.HCM cũng là những biến thể phụ đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới và được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào nhóm các biến thể đáng quan tâm (VOI) hoặc biến thể cần được theo dõi (VUMs)", Sở Y tế thông tin

Cũng theo Sở Y tế TP.HCM, điều đáng lo ngại là ngoài 1 biến thể phụ mới thuộc nhóm biến thể đáng quan tâm (XBB.1.5) đã xuất hiện tại 95 quốc gia, còn có thêm biến thể phụ XBB.1.16 vừa được WHO xếp vào nhóm biến thể cần được theo dõi.

Biến thể phụ XBB.1.16 đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia và đang góp phần vào làn sóng ca mắc Covid-19 tăng cao ở Ấn Độ.

Sở Y tế TP.HCM nhận định, việc phát hiện đồng loạt nhiều biến thể phụ mới của Omicron đang thịnh hành trên thế giới có thể giải thích hiện tượng gia tăng đột ngột số ca mắc mới Covid-19 trong mấy ngày qua tại TP.HCM và ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Hiện chưa có báo cáo từ các nước trên thế giới cho thấy mối liên quan giữa các biến thể đáng quan tâm (VOI) hoặc biến thể cần được theo dõi (VUMs) với tình trạng mắc Covid-19 nặng hơn trên toàn cầu.

Tuy nhiên, tình hình thực tế cho thấy số ca mắc mới tăng nên sẽ dẫn đến số ca nhập viện tăng là khó tránh.

Mặt khác, hầu hết những ca nhập viện đều là người thuộc nhóm nguy cơ, trong đó có những người chưa tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.