Theo thông tin từ Interpol, các sản phẩm này được sản xuất tại Ấn Độ và Indonesia có chứa Diethylene có thể dẫn đến tổn thương sức khỏe nghiêm trọng hoặc tử vong cho người sử dụng.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, trong văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành, Bộ Y tế cho biết đã nhận được Công điện của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cảnh báo các cơ quan chức năng thành viên của Interpol về việc hàng trăm trẻ em đã tử vong hoặc bị tổn thương thận cấp tính sau khi sử dụng 14 sản phẩm siro bị cấm ở một số quốc gia.

Theo rà soát của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược), 14 sản phẩm này chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam và cũng chưa được cấp giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam.

14 siro ho chưa được cấp phép. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế khẩn trương triển khai các hoạt động, cụ thể:

Phổ biến, thông báo cho các cơ sở y tế, cơ sở dược trên địa bàn, các khoa, phòng tại đơn vị biết về các thông tin cảnh báo đối với 14 sản phẩm siro ho nêu trên để khuyến cáo về tác hại nghiêm trọng nếu sử dụng sản phẩm và nghiêm cấm sử dụng.

Tăng cường tuyên truyền trên địa bàn và tại đơn vị về việc không sử dụng các thuốc không được cấp phép lưu hành, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dược việc lưu hành các sản phẩm này nói riêng và các thuốc không có nguồn gốc, xuất xứ, chưa được cấp phép lưu hành nói chung trên thị trường.

Theo Tuổi Trẻ trước đó, thông tin từ Bộ Y tế Indonesia cho biết đã phát hiện chất cấm trong một số thuốc dạng siro cho trẻ em ở nước này. Tính đến ngày 18-10 đã xác định được 206 trẻ bị tổn thương thận cấp, với 99 em đã tử vong. Hầu hết các trường hợp là trẻ dưới 5 tuổi.

Nhiều trẻ em bị tổn thương thận và tử vong vì siro ho. Ảnh: Tuổi Trẻ

Các ca tử vong được cho là có liên quan đến việc sử dụng các loại siro nhập khẩu từ Ấn Độ, cụ thể là bốn loại siro do Công ty Maiden sản xuất, bao gồm Promethazine Oral Solution, siro ho trẻ em Kofexmalin, siro ho trẻ em Makoff và siro cảm lạnh Magrip N.

Thông tin này đã dấy lên nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh có con nhỏ. Họ lo ngại loại siro này có mặt tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết qua kết quả tra soát danh mục các thuốc được nhập về Việt Nam cho thấy nước ta chưa cấp số đăng ký nào cho Công ty Maiden Pharmaceuticals Ltd; cục cũng chưa cấp số đăng ký cho bốn sản phẩm siro ho Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup và Magrip N Cold Syrup.

Đồng thời, Công ty Maiden Pharmaceuticals Ltd cũng không có hồ sơ nào đang nộp tại Cục Quản lý dược.

Đại diện Cục Quản lý dược khuyến cáo người dân chỉ nên mua các sản phẩm thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được cấp số đăng ký lưu hành, tránh mua, sử dụng các sản phẩm trôi nổi, các sản phẩm rao bán trên các trang mạng.

Tuy nhiên, riêng với sản phẩm của Maiden thì cũng chưa thấy sản phẩm bán trên các trang bán hàng online tại Việt Nam.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các nước rà soát và cấm lưu hành những sản phẩm này để không gây tổn hại thêm cho các bệnh nhân.