Lật xe tải chở gỗ keo ở Quảng Ngãi: Thai phụ bị thương nặng, mổ bắt con khẩn cấp

Tin y tế 24/04/2023 05:53

Sau khi được ê kip bệnh viện hỗ trợ, sản phụ dần hồi phục, hai mẹ con tạm ổn định.

Theo SGGP, liên quan vụ tai nạn lật xe chở gỗ keo khiến 6 người bị thương, trong số đó có 2 phụ nữ mang thai, ngay sau khi xảy ra tai nạn, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 22-4, sản phụ Lê Thị Xuân Ph. được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định sản phụ bị đa chấn thương (vùng mặt, bụng bị trầy xước), gãy xương đùi, tinh thần hoảng loạn, mất nhiều máu do tai nạn giao thông. Các bác sĩ đã truyền cho nạn nhân hơn 6 đơn vị máu, sơ cấp cứu cố định xương đùi.

Sau khi hội chẩn liên viện với sự tham gia của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, các bác sĩ nhận định sản phụ có biểu hiện suy thai nên quyết định phẫu thuật mổ lấy thai khẩn cấp.

Lật xe tải chở gỗ keo ở Quảng Ngãi: Thai phụ bị thương nặng, mổ bắt con khẩn cấp - Ảnh 1
 

 

Lật xe tải chở gỗ keo ở Quảng Ngãi: Thai phụ bị thương nặng, mổ bắt con khẩn cấp - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Kinh tế đô thị

Bác sĩ Lữ Thị Thùy Quyên, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, cho biết: “Các bác sĩ mổ, cứu sống bé gái nặng 2,8kg. Đến sáng 23-4, sức khỏe bé gái sơ sinh tiến triển tốt, không còn thở oxy nữa”.

Hiện tại cả hai mẹ con đều bình an, ca phẫu thuật cố định xương đùi cho sản phụ Ph. cũng diễn ra thành công.

Theo Kinh tế đô thị, Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 22/4, chị Phương đang mang thai ở tuần 38 được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng đa chấn thương (vùng mặt, bụng bị trầy xước), gãy xương đùi, tinh thần hoảng loạn, mất nhiều máu do tai nạn giao thông.

Lật xe tải chở gỗ keo ở Quảng Ngãi: Thai phụ bị thương nặng, mổ bắt con khẩn cấp - Ảnh 3
Lật xe tải ở Quảng Ngãi. Ảnh: SGGP

Tại đây, nạn nhân được truyền hơn 6 đơn vị máu, sơ cấp cứu cố định xương đùi. Sau khi hội chẩn liên viện, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi nhận định sản phụ có biểu hiện suy thai, phải tiến hành phẫu thuật mổ lấy thai khẩn cấp.

khoảng 18 giờ 20 ngày 22/4, trên tuyến Quốc lộ 24, xe tải chở keo chạy từ hướng huyện Ba Tơ về Cảng Dung Quất thì gặp nạn ở khu vực Suối Loa, xã Ba Động. Xe tải bị lật nghiêng khiến hàng nghìn cây gỗ keo đổ tràn vào nhà dân ven đường. Vụ tai nạn làm 2 người bị thương nhẹ và 4 người bị thương nặng, trong đó có 2 phụ nữ mang thai.

 

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