Một biến thể phụ đáng lo được WHO xếp vào 'nhóm biến thể cần được theo dõi'

Tin y tế 23/04/2023 22:49

Mới đây, Việt Nam đã phát hiện thêm nhiều biến thể mới. Trong số các biến thể đã xuất hiện ở nhiều quốc gia, có một biến thể đáng lo ngại là XBB.1.16 vừa được WHO xếp vào nhóm biến thể cần được theo dõi.

Cụ thể, theo Zing, ngày 23/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết từ các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ dịch Covid-19 trong cộng đồng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (HCDC), Viện Pasteur TP.HCM, đã phát hiện các biến thể phụ mới của Omicron bao gồm: XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1.

Cụ thể, ngày 8-14/4, 11 trong 13 mẫu giám sát dịch tễ do HCDC thực hiện có kết quả là biến thể phụ mới. Ngoài biến thể phụ mới đã được phát hiện tại thành phố gần đây (XBB.1.5), còn có 7 mẫu thuộc các biến thể phụ mới khác là XBB.1.9.1, XBB.1.16, XBB.1.16.1.

Theo cơ quan này, những biến thể phụ mới phát hiện tại TP.HCM cũng là những biến thể phụ đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới và được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào nhóm các biến thể đáng quan tâm (VOI) hoặc biến thể cần được theo dõi (VUMs).

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Một biến thể phụ góp phần vào làn sóng ca mắc tăng cao ở Ấn Độ. Ảnh: Zing

"Điều đáng lo ngại là ngoài một biến thể phụ mới thuộc nhóm biến thể đáng quan tâm (XBB.1.5) đã xuất hiện tại 95 quốc gia, còn có thêm biến thể phụ XBB.1.16 vừa được WHO xếp vào nhóm biến thể cần được theo dõi", Sở Y tế TP.HCM nhận định.

Biến thể phụ này đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia và đang góp phần vào làn sóng ca mắc tăng cao ở Ấn Độ.

Sở Y tế TP.HCM nhận định việc phát hiện đồng loạt nhiều biến thể phụ mới của Omicron đang thịnh hành trên thế giới có thể giải thích hiện tượng gia tăng đột ngột số ca mắc mới Covid-19 trong mấy ngày qua tại TP.HCM và ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Hiện chưa có báo cáo từ các nước trên thế giới cho thấy mối liên quan giữa các biến thể đáng quan tâm (VOI) hoặc biến thể cần được theo dõi (VUMs) với tình trạng mắc Covid-19 nặng hơn trên toàn cầu. Tuy nhiên, tình hình thực tế cho thấy số ca mắc mới tăng sẽ dẫn đến số ca nhập viện tăng là khó tránh.

Trước diễn biến gia tăng ca mắc COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở điều trị tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao (như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi,…), khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật…

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Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao. Ảnh: Internet

Theo thông tin của Bộ Y tế, thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về viêc các địa phương đẩy nhanh tiêm chủng, tăng cường bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ cao (người cao tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai…) - đây là những trường hợp dễ có nguy cơ chuyển biến nặng và có nguy cơ tử vong khi mắc COVID-19, do đó, nhiều địa phương đã nỗ lực đẩy nhanh tiên độ tiêm.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao

Đến nay tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm ở nước ta là 266.142.934 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.529.911 liều: Mũi 1 là 70.907.772 liều; Mũi 2 là 68.450.862 liều; Mũi bổ sung là 14.343.891 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.074.202 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.753.184 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều: Mũi 1 là 9.130.472 liều; Mũi 2 là 9.021.223 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.648.040 liều: Mũi 1 là 10.209.043 liều; Mũi 2 là 8.438.997 liều.

Trước tình trạng số ca mắc COVID-19 gia tăng, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện 2K là khẩu trang và khử khuẩn để phòng, chống dịch COVID-19.

 

Nóng: Ngày 23/4 ghi nhận 1.717 ca COVID-19 mới trong 24h qua

Nóng: Ngày 23/4 ghi nhận 1.717 ca COVID-19 mới trong 24h qua

Bộ Y tế cho biết có 1.717 ca mắc mới, giảm hơn 600 ca so với hôm qua. Hiện có 61 bệnh nhân thở oxy, giảm so với ngày trước đó.

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Từ khóa:   biến thể phụ XBB.1.16 covid-19

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