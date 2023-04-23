Theo HCDC, số ca mắc, nhập viện do Covid-19 tại TP.HCM vẫn đang có chiều hướng tăng nhẹ trong thời gian gần đây.

Theo Thanh Niên, hiện các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đang điều trị 152 ca Covid-19, 52 trường hợp cần hỗ trợ hô hấp.

Người dân cần tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19

Để phòng bệnh, người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp V2K (khử khuẩn, khẩu trang và tiêm vắc xin đầy đủ), đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ.

Theo HCDC, số ca tử vong do Covid-19 trước đây tập trung ở nhóm người trên 50 tuổi, người có bệnh nền. Đây là những người thuộc nhóm nguy cơ. Những người thân, người sống chung trong nhà khi tham gia các hoạt động xã hội, lao động sản xuất có thể mang mầm bệnh về lây nhiễm cho nhóm người này.

Bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, trách nhiệm của mọi người Ảnh: Internet

Để bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, vai trò của người thân, người chăm sóc cùng sống chung trong nhà là rất quan trọng.

8 điều người sống chung nhà cần làm để bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ:

Rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, hạn chế tụ tập tại các nơi công cộng, nhất là vào các dịp lễ, hội.

Hạn chế tụ tập tại nơi ở của người thuộc nhóm nguy cơ.

Hạn chế tiếp xúc gần với người thuộc nhóm nguy cơ. Nếu cần giao tiếp hãy đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với họ.

Đeo khẩu trang khi chăm sóc người thuộc nhóm nguy cơ. Rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước và sau khi chăm sóc.

Không sử dụng chung các vật dụng cá nhân.

Khuyến khích, thuyết phục người thuộc nhóm nguy cơ tiêm vắc xin Covid-19 khi đến lượt.

Khi có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19, tuyệt đối không tiếp xúc với người thuộc nhóm nguy cơ, cần liên hệ ngay với y tế địa phương để được hướng dẫn.

Khi xác định nhiễm Covid-19 cần phải cách ly tuyệt đối với người thuộc nhóm nguy cơ. Người nhiễm cách ly tại phòng riêng. Nếu gia đình không có đủ điều kiện cách ly thì người nhiễm và người thuộc nhóm nguy cơ không nên ở chung nhà.

Theo Dân Trí trước đó, Sở GD&ĐT TPHCM ra thông báo khẩn chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở giáo dục, không để dịch bệnh bùng phát trở lại, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ động phòng dịch COVID-19. Ảnh: Internet

Trong đó, các cơ sở giáo dục được lưu ý không chủ quan, lơ là, tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương khi có ca bệnh trong cơ sở giáo dục.

Đồng thời, Sở yêu cầu cần kiểm tra, rà soát các biện pháp phòng, chống dịch, trang thiết bị phòng, chống dịch tại đơn vị; Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp, đặc biệt là thực hiện 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và tầm soát các trường hợp nghi ngờ.

Các đơn vị tiếp tục phối hợp với ngành Y tế trong công tác rà soát tiêm vaccine đối với học sinh, phối hợp tổ chức các chiến dịch, hoạt động tăng cường tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục và phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện truyền thông đến học sinh, cha mẹ học sinh biết đường lây truyền các bệnh truyền nhiễm và lợi ích của tiêm vaccine phòng bệnh.

Ngoài ra, Phòng GD&ĐT có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị trên địa bàn.