Bệnh nhân đã tự ý bỏ thuốc điều trị đái tháo đường. Sau đó khoảng 1 tuần bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị toan chuyển hóa nặng sau đó ngưng tim.

Theo các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống, vừa qua đã cấp cứu thành công cho người bệnh bị ngừng tim sau khi dừng uống thuốc điều trị đái tháo đường. Cụ thể, bệnh nhân là H.T.S (72 tuổi, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), bị mắc bệnh đái tháo đường từ năm ngoái. Hằng ngày bệnh nhân vẫn sử dụng thuốc điều trị được lấy tại bệnh viện tuyến huyện, nhưng thời gian gần đây khi thấy người mệt mỏi, bệnh nhân đã tự ý bỏ thuốc.

Sau 1 tuần ngừng thuốc, bệnh nhân bị sụt cân, mệt nhiều, khó thở. Gia đình đưa bệnh nhân vào viện và có diễn biến chuyển nặng rất nhanh, bị toan chuyển hóa nặng sau đó ngừng tim, phải đặt ống nội khí quản, thở máy và lọc máu liên tục. Bệnh nhân nhập viện. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống Đái tháo đường là bệnh lý mãn tính, người bệnh cần sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường hàng ngày theo chỉ định của bác sĩ. Việc tự ý dừng thuốc có thể gây ra những hệ quả đáng tiếc, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Các bác sỹ tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, khoa vẫn thường xuyên tiếp nhận các trường hợp biến chứng nặng do người bệnh tự ý bỏ hoặc giảm liều thuốc, tình trạng ngừng tim như của bệnh H.T.S thi thoảng các bác sỹ vẫn gặp.

Sai lầm phổ biến người bệnh tiểu đường hay gặp phải đó là chế độ ăn không hợp lý, bỏ thuốc điều trị hoặc tự ý dùng các thuốc đông y. Đáng chú ý một số trường hợp khi nhập viện qua xét nghiệm thành phần thuốc đông y mà bệnh nhân đã uống có chứa Phenphormin. Đây là chất đã bị cấm. Phenformin là một trong các thuốc nhóm Biguanides điều trị đái tháo đường từ những năm 1920. Ảnh: Internet Cũng theo VnExpress, Phenformin là một trong các thuốc nhóm Biguanides điều trị đái tháo đường từ những năm 1920. Năm 1977, thuốc này bị ngưng sử dụng tại Mỹ và các nước châu Âu do nguy cơ cao gây toan chuyển hóa nặng kể cả với liều do bác sĩ chỉ định. Tuy nhiên, loại thuốc này vẫn còn được dùng ở một vài nước, và các ca tử vong do toan chuyển hóa liên quan phenformin vẫn được báo cáo. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh đái tháo đường cần kiểm soát tốt chế độ ăn, dùng thuốc đều đặn theo chỉ định của bác sĩ và có máy thử đường huyết để thử khi cần thiết. Khi có dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, khát nước, đi tiểu nhiều, sút cân, nên đến bệnh viện kiểm tra hoặc thông báo với bác sĩ điều trị để được tư vấn và điều chỉnh thuốc phù hợp. "Không nên trì hoãn điều trị hoặc tự ý mua thuốc không có chỉ định vì dễ làm bệnh nặng hơn, nhanh chóng nguy kịch", bác sĩ Khang nói.

Bôi rượu vào người để giảm ngứa, người đàn ông sốc phản vệ nguy kịch Người đàn ông đang sử dụng thuốc nam điều trị bệnh, khi bị ngứa, ông tự ý bôi rượu chữa dẫn đến sốc phản vệ nặng phải nhập viện.

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