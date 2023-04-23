TP.HCM: Người đàn ông ngoại quốc cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng nghi do tự thiêu đã không qua khỏi

Người đàn ông 62 tuổi đã tử vong trong tình trạng bỏng quá nặng, nhiều vết thương trên người đã không qua khỏi.
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Thông tin từ VietNamNet, trạm cấp cứu vệ tinh 115 nhận tin báo có trường hợp tự thiêu ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ê-kíp ngay lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành sơ cứu cho bệnh nhân và chuyển vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.
Khi tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh, bỏng nặng. Cơ thể ông có các vết cắt ở vùng cổ, cổ tay và bụng. Chẩn đoán ban đầu là bỏng toàn thân, đa vết thương. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực cho người bệnh. Khi ổn định, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong ngày.
Khi vào Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân trong tình trạng bỏng lửa diện tích 63% độ 2 độ 3, bỏng hô hấp, đa vết thương vùng cổ và bụng. Các bác sĩ tiến hành cho thở máy, an thần, chăm sóc vết thương và hồi sức, bù dịch.
Do tình trạng quá nặng, bệnh nhân tử vong khoảng 13h chiều nay, ngày 22/4. Theo thông tin từ người thân, bệnh nhân tự đốt nhà và dùng dao gây thương tích vì lý do cá nhân.
Theo Dân Trí trước đó, bệnh nhân là một người đàn ông 62 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc.
Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực, săn sóc vết thương, cho bệnh nhân thở oxy, truyền dịch, giảm đau, dùng kháng sinh. Tuy nhiên sau khi xem xét, người đàn ông được bệnh viện cấp cứu ban đầu chuyển lên tuyến trên vào 9h sáng cùng ngày, tiên lượng rất nặng. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán bỏng toàn thân độ 2-3, đa vết thương, nghi do tự đả thương.
Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực, săn sóc vết thương, cho bệnh nhân thở oxy, truyền dịch, giảm đau, dùng kháng sinh. Tuy nhiên sau khi xem xét, người đàn ông được bệnh viện cấp cứu ban đầu chuyển lên tuyến trên vào 9h sáng cùng ngày, tiên lượng rất nặng.