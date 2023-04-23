Tá hỏa tiêm tinh chất trắng hồng làm đẹp da, người phụ nữ nổi chi chít u hạt sần, cứng như vỏ mít

Nữ bệnh nhân cho biết chị có chăm sóc da mặt tại một spa ở Quảng Ninh. Tại đây, chị được tặng một buổi tiêm tinh chất meso white để làm đẹp da và giúp da căng bóng, trắng hồng... Nhân viên spa nói rằng nếu thấy hiệu quả khách hàng sẽ mua gói liệu trình để tiếp tục sử dụng gói. Tuy nhiên, sau 2 ngày tiêm mặt nữ khách hàng thâm đỏ, nổi nhiều u hạt sần cứng như vỏ mít tại vùng tiêm.

Cụ thể, theo Người Lao Động, sau 2 tuần tiêm tinh chất meso tại một spa để có làn da căng bóng, trắng hồng, nữ bệnh nhân 32 tuổi (ở Quảng Ninh) đã phải đến Bệnh viện Da liễu Trung ương cầu cứu bác sĩ vì da mặt chi chít các nốt sẩn trắng.

Quay lại cơ sở làm đẹp nữ khách hàng này được nhân viên cho uống thuốc kháng dị ứng, điện di máy da và dùng kim để gẩy, khêu các nốt sần trên mặt. Sau 2 lần điều trị ở spa tình trạng tổn thương không đỡ, mặt vẫn dày đặc nốt sần bệnh nhân đã đến bệnh viện.

Khám cho bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng Khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương thông tin trên Người Lao Động cho biết bệnh nhân đến viện sau 2 tuần tiêm chất được quảng cáo là meso white. Tại thời điểm thăm khám các vết sần trên da mặt đã bớt đỏ song vẫn chi chít các sốt sần trắng nhưng không phải mủ và khi nặn ra thì thấy đây là dạng bột hạt dưới da.

Đáng nói là khi bệnh nhân hỏi lại cơ sở đã được tiêm sản phẩm gì trên mặt của mình thì cơ sở nhất định không tiết lộ và nói là đây là bí quyết độc quyền, không thể chia sẻ.

Theo bác sĩ Minh, với tổn thương trên da rất có thể bệnh nhân đã được tiêm một loại hợp chất trộn rất nhiều công nghệ và thành phần, trong đó không loại trừ là loại serum cấy phấn meso đang được quảng cáo trên mạng xã hội. Hiện sản phẩm này chưa được cấp phép ở Việt Nam, và phương pháp này cũng chưa được bác sĩ khuyến cáo sử dụng để làm đẹp hay nâng tông cho da. Đây là một trong số rất nhiều bệnh nhân bị biến chứng làm đẹp tới khám và điều trị tại bệnh viện này.

Chuyên gia về da liễu cho biết, bệnh nhân đến khám trong tình trạng da xuống cấp nghiêm trọng, u hạt tại vị trí tiêm với các biểu hiện sần cứng, nốt thâm đỏ gồ lên trên da. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo Báo Sức khỏe và Đời sống, bệnh nhân A, 25 tuổi, sống tại Hà Nội cho biết, chị đã đi chăm sóc da mặt tại một spa của người quen và được tư vấn về một liệu trình trẻ hóa làn da bằng phương pháp tiêm mesotherapy. Tuy nhiên, sau khi thực hiện liệu pháp này, làn da trở nên tồi tệ, trên da nổi nhiều u hạt khiến chị A. lo lắng, mất ngủ... và đã phải đến cầu cứu chuyên gia da liễu để khắc phục.‏

Chuyên gia về da liễu cho biết, bệnh nhân đến khám trong tình trạng da xuống cấp nghiêm trọng, u hạt tại vị trí tiêm với các biểu hiện sần cứng, nốt thâm đỏ gồ lên trên da.‏

‏‏Chuyên gia da liễu nhấn mạnh, người dân không nên chủ quan mà cần tìm hiểu kỹ càng thông tin trước tiêm mesotherapy.‏

‏Cụ thể, bạn nên đi thăm khám bác sĩ chuyên gia da liễu tại các bệnh viện hoặc cơ sở uy tín đảm bảo điều kiện vô trùng khi thực hiện thủ thuật.

Lưu ý kiểm tra kỹ sản phẩm hoạt chất trước khi tiêm như sản phẩm đó có nguồn gốc, xuất xứ từ đâu, của thương hiệu nào, hạn sử dụng ra sao, tác dụng của hoạt chất là gì, điều kiện bảo quản tại cơ sở như thế nào…‏

‏Mặt khác, cần lưu ý phương pháp tiêm mesotherapy chống chỉ định cho các trường hợp: Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người bị bệnh đái tháo đường phụ thuộc insulin và có tiền sử mắc bệnh tim mạch... Ngoài ra, nếu trong người đang có bệnh lý hoặc vấn đề về sức khỏe… cần được tham vấn kỹ càng trước khi thực hiện.