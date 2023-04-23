TP.HCM: Cơ sở phun thêu thẩm mỹ bị phạt 100 triệu đồng

Không có chứng chỉ hành nghề lẫn giấy phép hoạt động, cơ sở thẩm mỹ này bị phạt 100 triệu đồng, đình chỉ 18 tháng.

Theo VnExpress, thông tin được nêu trong Danh sách Xử phạt vi phạm hành chính bộ phận khám, chữa bệnh của Thanh tra Sở Y tế TP HCM từ ngày 12 đến 21/4. Cụ thể, bà Trần Bích Tuyền, chủ hộ kinh doanh phun thêu thẩm mỹ tại số 54F, đường Nguyễn Thị Xiếu, phường Tân Thuận Tây, quận 7, khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, nên ngoài phạt tiền và đình chỉ hoạt động, người này còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 20 triệu đồng.

Hộ kinh doanh Trang Phạm Beauty, huyện Cần Giờ và bà Phạm Thị Thùy Trang (chủ hộ) cũng có các vi phạm tương tự. Do đó, cá nhân và cơ sở này bị phạt 80,5 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 500 nghìn đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm, đồng thời đình chỉ hoạt động 18 tháng. Cơ sở phun thêu thẩm mỹ hoạt động trái phép. Ảnh: Internet Ngoài các cá nhân, đơn vị trên, Thanh tra Sở Y tế còn xử phạt một số cơ sở, cá nhân khác với nhiều lỗi vi phạm khác nhau. Đặc biệt, trường hợp bác sĩ sản phụ khoa Li Guang Qiu, Quận 5, bị Thanh tra Sở Y tế phạt 16,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong thời hạn ba tháng. Bác sĩ này không ghi sổ y bạ cấp cho người bệnh điều trị ngoại trú; lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu định của pháp luật; chỉ định sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh vì vụ lợi và không đeo biển tên.

Gần đây, Thanh tra Sở Y tế TP HCM liên tiếp xử phạt, đình chỉ hoạt động nhiều cá nhân và cơ sở thẩm mỹ, phòng khám sai phạm. Theo Tuổi Trẻ trước đó, ngày 23-3, UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) cũng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính gần 100 triệu đồng đối với cơ sở thẩm mỹ Thanh Hương và phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Nice Smile. Các địa điểm kinh doanh trong lĩnh vực nha khoa, thẩm mỹ sai quy định. Ảnh: Tuổi Trẻ Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng y tế TP Biên Hòa chủ trì kiểm tra, phát hiện cơ sở thẩm mỹ Thanh Hương (khu phố 4, phường Tân Biên) do bà Hương làm chủ vi phạm trên lĩnh vực y tế, nên lập biên bản trình UBND TP Biên Hòa ban hành quyết định xử phạt. Bên cạnh đó, UBND TP Biên Hòa cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Minh Chung, chủ phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Nice Smile (khu phố 7, phường Thống Nhất), số tiền 52,5 triệu đồng. Ông Chung bị xử phạt vì hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài xử phạt hành chính, hai cơ sở trên bị xử phạt bổ sung bằng hình thức đình chỉ hoạt động trong thời gian 18 tháng, kể từ ngày ký quyết định. Theo Báo Người Lao Động, ngành y tế liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép. Trước đó, Thẩm mỹ viện Natural tại địa chỉ 658, Lê Hồng Phong, quận 10 hoạt động không phép. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với UBND, Phòng Y tế, Công an quận 10, kiểm tra và phát hiện cơ sở này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong tạm giữ các hàng hóa, trang thiết bị, dụng cụ y tế tại cơ sở để làm căn cứ xử lý theo quy định. Đồng thời, yêu cầu cơ sở này ngưng ngay hoạt động khám chữa bệnh và gỡ các nội dung quảng cáo tại cơ sở và trên các trang mạng xã hội.

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