Theo đó, trên cơ sở tờ trình của Bộ Y tế về việc ban hành công điện của Thủ tướng về "tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo cụ thể với Bộ Y tế.

Theo Báo Tuổi Trẻ, mới đây, văn phòng Chính phủ có văn bản gửi bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành văn bản chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng, chống covid-19 .topic'>dịch COVID-19.

Bộ Y tế cho hay Tổ chức Y tế thế giới vẫn đánh giá dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng nên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến, sự biến đổi, xuất hiện các chủng vi rút, các biến thể mới trong tương lai. Đặc biệt là ngăn chặn nguy cơ với nhóm người có bệnh nền, người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch…

Cụ thể, Thủ tướng giao bộ này tiếp tục thúc đẩy việc đánh giá miễn dịch cộng đồng với vi rút SARS-CoV-2; tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ; kiểm soát các ổ dịch và tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch.

Đặc biệt là ngăn chặn nguy cơ với nhóm người có bệnh nền, người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch. Ảnh: Internet

Trước tình hình dịch có xu hướng gia tăng và những nguy cơ trong thời gian tới, Bộ Y tế kiến nghị Thủ tướng xem xét, phê duyệt công điện để tăng cường phòng chống dịch, không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Bộ Y tế đề xuất Thủ tướng có chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản đã chỉ đạo trước đây.

Lãnh đạo các tỉnh, thành tăng cường theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh; tổ chức triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch...

Tiếp tục thúc đẩy công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; thường xuyên rà soát để đảm bảo các nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao như người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch... được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chủ động phòng bệnh ở nhóm nguy cơ cao. Ảnh: Internet

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống trước đó, theo TS.BS Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay, Để tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế trong toàn tỉnh cần thực hiện:

- Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

- Đồng thời, thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt mục tiêu đề ra, huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao;

- Chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng;

- Tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị...

- Đồng thời, tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hiện Tổ chức Y tế thế giới vẫn đánh giá COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế trong bối cảnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, sự biến đổi, xuất hiện của các chủng virus, các biến thể mới trong tương lai.

Sắp tới là kì nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5, để phòng bệnh COVID-19, người dân cần:

- Tự giác thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đủ mũi.

- Thực hiện đeo khẩu trang khi đến các nơi công cộng, tập trung đông người… Thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tay để phòng lây nhiễm COVID-19.

- Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19 cần đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn cách ly, điều trị kịp thời.