Ngày 22/4: Có 2.337 ca COVID-19 mới

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.543.059 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.651 ca nhiễm).

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 22/4 của Bộ Y tế cho biết, có 2.337 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó; Trong ngày có 532 bệnh nhân khỏi, cao nhất trong vài tuần qua; Hiện có 123 bệnh nhân thở oxy.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 532 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.616.725 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 123 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 90 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 8 ca

- Thở máy không xâm lấn: 1 ca

- Thở máy xâm lấn: 24 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 1 ca tử vong tại: Hà Nội.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.187 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Bộ Y tế khuyến cáo cần đẩy nhanh tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao gồm: Người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người bị suy giảm miễn dịch và phụ nữ mang thai. Ảnh: Internet

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục, không để dịch bệnh bùng phát trở lại, Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19. Trong đó, không được chủ quan, lơ là, tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục theo đúng hướng dẫn của ngành y tế và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương khi có ca bệnh;

Tiếp tục phối hợp với ngành y tế trong công tác rà soát tiêm vaccine đối với học sinh, phối hợp tổ chức các chiến dịch, hoạt động tăng cường tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục và phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục. Thực hiện truyền thông đến học sinh, cha mẹ học sinh biết đường lây truyền các bệnh truyền nhiễm và lợi ích của tiêm vaccine phòng bệnh. Phòng GD&ĐT có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Ngoài ra, Sở yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát các biện pháp phòng, chống dịch, trang thiết bị phòng, chống dịch tại đơn vị. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp, đặc biệt là thực hiện 2K và tầm soát các trường hợp nghi ngờ.