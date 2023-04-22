Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.543.059 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.651 ca nhiễm).

Theo Báo Người Lao Động, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 21-4 đến 16 giờ ngày 22-4, cả nước ghi nhận 2.337 ca mắc, giảm nhẹ so với số ca mắc ngày trước đó nhưng vẫn ở mức cao.

Trong ngày, đã ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội. Đây là ca tử vong được ghi nhận sau hơn 3 tháng qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.187 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày, có thêm 532 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.616.725 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 123 ca, trong đó, 24 trường hợp phải thở máy xâm lấn, tăng 3 ca so với ngày trước đó.

Diễn biến dịch COVID-19 hôm nay. Ảnh: Internet

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngày 21-4 có 14.642 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.142.934 liều. Trước tình trạng số ca mắc COVID-19 gia tăng, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện 2K là khẩu trang và khử khuẩn để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, trước diễn biến gia tăng của các ca mắc gia tăng liên tục trong thời gian gần đây, để dịch bệnh không ảnh hưởng đến cuộc sống, các địa phương cần rà soát lại đối tượng nguy cơ cao (người cao tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai…) - đây là những trường hợp dễ có nguy cơ chuyển biến nặng và có nguy cơ tử vong khi mắc COVID-19. Do đó, công tác tiêm vaccine COVID-19 hiện cũng nhắm đến bảo vệ các đối tượng nguy cơ cao.

Chủ động phòng dịch COVID-19. Ảnh: Internet

Cùng với lưu ý các địa phương tăng cường công tác tiêm chủng để đạt mục tiêu đề ra, Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương tổng hợp nhu cầu vaccine COVID-19 để tiêm 6 tháng cuối năm, đặc biệt cho đối tượng nguy cơ.

"Mục tiêu của vaccine là giảm nặng, nhập viện, giảm tử vong. Tuy nhiên, các nghiên cứu về miễn dịch trên các đối tượng đã tiêm 1,2,3,4 mũi vaccine đến nay còn chưa đầy đủ. Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo dõi trong thời gian tới. Chúng ta sẽ rà soát để làm thế nào có khuyến cáo kịp thời và đúng thời điểm"- GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết.

Liên quan đến công tác tiêm vaccine COVID-19, Sở Y tế Hà Nội vừa có quyết định phân bổ 17.850 liều vaccine AstraZeneca cho 30 quận, huyện, thị xã để tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên.

Tại TP HCM, Sở Y tế Thành phố thông báo xem xét kích hoạt trở lại "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ" cần được đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Lý do là số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng nhẹ nhưng hầu hết tập trung ở người cao tuổi.

Viện Pasteur TP HCM vừa có văn bản gửi sở y tế 4 tỉnh, thành và 10 bệnh viện khu vực phía Nam đề nghị cho ý kiến về việc phối hợp triển khai dự án: "Đánh giá hiệu quả tiêm chủng vaccine tại Việt Nam".

Mục tiêu nhằm đánh giá hiệu quả của việc tiêm đầy đủ các mũi vaccine cơ bản và tăng cường trong phòng ngừa các ca COVID-19 từ 12 tuổi trở lên phải nhập viện hoặc tử vong tại Việt Nam.