Theo Báo Người Lao Động, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 21-4 đến 16 giờ ngày 22-4, cả nước ghi nhận 2.337 ca mắc, giảm nhẹ so với số ca mắc ngày trước đó nhưng vẫn ở mức cao.

Trong ngày, có thêm 532 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.616.725 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 123 ca, trong đó, 24 trường hợp phải thở máy xâm lấn, tăng 3 ca so với ngày trước đó.

Trong ngày, đã ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội. Đây là ca tử vong được ghi nhận sau hơn 3 tháng qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.187 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.