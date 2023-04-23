Chuyên gia khuyến cáo việc sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng khi mắc COVID-19

Bộ Y tế đã đưa ra những nhận định về tình hình dịch như sau: Số bệnh nhân mắc Covid-19 gia tăng là do thời tiết nồm ẩm, khiến các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp đều tăng, người dân còn chủ quan, chưa thực hiện đúng 2K và tiêm vaccine đầy đủ.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm oxy cao áp Việt-Nga thông tin trên Báo Đại Đoàn Kết cho biết, hiện tại, số bệnh nhân Covid-19 đang gia tăng rất nhanh, đồng thời xuất hiện nhiều tin đồn vô căn cứ khiến mọi người hoang mang.

Theo bác sĩ Hoàng nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian sắp tới là bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc bị suy giảm miễn dịch. Với nhóm nguy cơ cao này, cần tiêm ngay vaccine nếu chưa tiêm đủ, hoặc tiêm nhắc lại mũi tăng cường.

Không tự ý sử dụng kháng sinh hoặc corticoid, vừa không mang lại hiệu quả, vừa có thể bị thêm nhiều tác dụng phụ, chuyên gia lưu ý thêm.

Thận trọng khi sử dụng thuốc. Ảnh: Internet

"Không cần dùng thuốc gì đặc biệt và không nhất thiết phải mua các loại thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo là có tác dụng nâng đề kháng, giúp nhanh khỏi", chuyên gia khuyến cáo trên Báo Đại Đoàn Kết với các bệnh nhân mắc Covid-19 trở lại.

“Việc sử dụng các loại thuốc hay thực phẩm chức năng được quảng cáo là tăng sức đề kháng hay miễn dịch, giúp đánh bay Covid-19 thường không có hiệu quả trong thời gian ngắn, do vậy người dân không nên tốn tiền vô ích”, bác sĩ Hoàng nói.

Cũng theo PLO, UBND TP.HCM giao Sở Y tế thường xuyên theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn và khu vực, kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác tiêm chủng phòng COVID-19, đặc biệt đối với các nhóm người có nguy cơ cao.

Sở này cũng chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý cửa khẩu và đơn vị liên quan triển khai các biện pháp giám sát tại cửa khẩu.

Ngành y tế TP cần tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt đối với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị.

Đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc-xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Không chủ quan với dịch bệnh. Ảnh: Internet

Sở TT&TT TP.HCM tăng cường công tác truyền thông, khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và dự phòng cá nhân như đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên khử khuẩn, rửa tay sạch…

Đồng thời, truyền thông về việc thực hiện nghiêm tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế, nhất là những người có nguy cơ mắc bệnh cao.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn TP tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong trường học và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương khi có ca bệnh trong trường học.

Các sở, ban, ngành TP và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Cạnh đó, xử nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trước đó, Bộ Y tế đã có công văn về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận từ hệ thống giám sát dịch bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch COVID-19 trong nước đang có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Đồng thời, các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm… cũng có nguy cơ gia tăng số ca mắc, dẫn đến khả năng gây dịch chồng dịch.

Từ đầu tháng 3 đến nay, TP.HCM có số ca mắc COVID-19 mới dưới 3 ca/ngày. Trong bảy ngày qua (từ ngày 6 đến 12-4), TP ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 xác định. Riêng ngày 12-4 có 18 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 9 ca cần hỗ trợ hô hấp.