Thông tin MỚI về loại thuốc Sunkovir điều trị COVID-19

Tuy nhiên, thị trường đang lưu hành thực phẩm chức năng là "Kovir" đã ra đời từ năm 2013, không thể tồn tại vừa là thuốc vừa là thực phẩm chức năng cùng một tên nhưng Công thức bào chế của Kovir và Sunkovir thì như nhau.

Theo TS-BS Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP HCM thông tin trên Báo Người Lao Động khẳng định Sunkovir là thuốc y học cổ truyền điều trị COVID-19 chứ không phải thực phẩm chức năng. Với việc được cấp số đăng ký lưu hành toàn quốc theo Quyết định số 82/QĐ-YDCT, có thể xem đây là thuốc nguồn gốc YHCT đầu tiên được cho phép điều trị COVID-19 ở Việt Nam.

Về công dụng, thuốc này điều trị bệnh nhân ngay từ giai đoạn đầu, thể nhẹ, thể trung bình, bệnh nhân khi mới nhiễm được uống thì giảm nguy cơ trở nặng. Qua thử nghiệm lâm sàng, tất cả bệnh nhân mắc COVID-19 dùng thuốc này thì không trở nặng.

Đây là thuốc có nguồn gốc nhân sâm bài độc và nó xuất phát từ thời nhà Tống, có công dụng chuyên chữa cảm, đặc biệt là cảm trên những bệnh nhân có sức đề kháng yếu. Bài gốc nhân sâm bài độc này cải thiện các triệu chứng của cảm cúm như ho, đặc biệt cúm mùa, các bệnh cảm. Trên cơ sở đó, viện nghiên cứu ra công dụng điều trị chữa COVID-19.

Còn đối với bệnh nhân mắc COVID-19 thể nặng thì phải tuân thủ điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Trước đó, theo Sức khỏe và Đời sống theo cập nhật hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, thuốc Molnupiravir được chỉ định cho bệnh nhân COVID-19 người lớn từ 18 tuổi trở lên mức độ nhẹ đến trung bình và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng.

Thuốc trị COVID-19. Ảnh: Internet

Thuốc Molnupiravir sử dụng trong vòng 5 ngày kể từ khi khởi phát các triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính.

Người dân không nên lo lắng, không tự ý mua, sử dụng thuốc Molnupiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường, chỉ sử dụng các thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành để đảm bảo chất lượng, hiệu quả điều trị và sức khỏe của chính mình.

Riêng bệnh nhân cần nhập viện đã được khởi trị Molnupiravir trước đó có thể tiếp tục sử dụng thuốc để hoàn thành phác đồ điều trị 5 ngày tùy theo quyết định của bác sĩ điều trị.

Những đối tượng cần lưu ý khi dùng thuốc Molnupiravir

- Phụ nữ có khả năng mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp và có hiệu quả trong quá trình điều trị và trong vòng 4 ngày sau khi sử dụng liều Molnupiravir cuối cùng.

- Đối với phụ nữ cho con bú, không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong vòng 4 ngày sau khi sử dụng liều Molnupiravir cuối cùng.

- Đối với nam giới trong độ tuổi sinh sản sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp và hiệu quả trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều molnupiravir cuối cùng…