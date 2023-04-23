Người đàn ông đang sử dụng thuốc nam điều trị bệnh, khi bị ngứa, ông tự ý bôi rượu chữa dẫn đến sốc phản vệ nặng phải nhập viện.

Theo VietNamNet, gia đình cho biết bệnh nhân bị tê bì tay chân nhiều năm, tự điều trị bằng thuốc nam tại nhà. Sáng 22/4, sau khi uống thuốc, người bệnh có biểu hiện ngứa, đỏ da rải rác toàn thân. Sau đó, ông bôi rượu vào người để giảm ngứa. Ngay sau đó, triệu chứng mệt mỏi tăng lên, bệnh nhân ngã ra nền nhà, phản xạ chậm, người nhà đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Phùng Chí Nhân, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương thông tin trên VnExpress, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nổi ban đỏ toàn thân, ý thức chậm, buồn nôn, nôn, không đo được mạch, huyết áp. Người bệnh có tiền sử dị ứng tằm, tôm cua.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị phản vệ mức độ nguy kịch, nghi do uống thuốc nam, áp dụng phác đồ cấp cứu phản vệ. Ảnh: VietNamNet

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị phản vệ mức độ nguy kịch, nghi do uống thuốc nam, áp dụng phác đồ cấp cứu phản vệ. Hiện, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, được theo dõi tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Theo VnExpress, sốc phản vệ là một phản ứng dị ứng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng người bệnh, xảy ra trong vòng vài giây hoặc vài phút sau khi tiếp xúc dị nguyên. Tình trạng này có thể gặp mọi lứa tuổi, mọi trường hợp và không chỉ do dùng thuốc, có thể do thức ăn (tôm, cua, ghẹ, côn trùng), côn trùng đốt, tiếp xúc chất lạ.

Cẩn trọng với sốc phản vệ. Ảnh: Internet

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh thận trọng khi sử dụng thuốc, đặc biệt với người có tiền sử dị ứng. Sau khi uống thuốc, nếu cơ thể xuất hiện những phản ứng bất thường như nổi ban đỏ, ngứa, khó thở, tức ngực, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/boi-ruou-vao-nguoi-e-giam-ngua-nguoi-an-ong-nhap-vien-nguy-kich-575388.html