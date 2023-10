Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho đến tối ngày 24/4, TP.HCM có 233 ca mắc COVID-19 đang điều trị, 62 trường hợp cần hỗ trợ hô hấp. Chỉ trong vòng 24h (từ 16 giờ ngày 23/4/2023 đến 16 giờ ngày 24/4/2023), TP.HCM ghi nhận 81 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 77 ca nhập viện.

Theo các chuyên gia y tế, bên cạnh dịch COVID-19, các loại dịch bệnh hô hấp do thời tiết giao mùa cũng gia tăng. Những ngày gần đây, do nắng nóng gay gắt cùng với thời gian chuyển mùa ở khu vực phía Nam khiến nhiều trẻ phải nhập viện do mắc bệnh đường hô hấp.