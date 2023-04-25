Theo các chuyên gia y tế, bên cạnh dịch COVID-19, các loại dịch bệnh hô hấp do thời tiết giao mùa cũng gia tăng. Những ngày gần đây, do nắng nóng gay gắt cùng với thời gian chuyển mùa ở khu vực phía Nam khiến nhiều trẻ phải nhập viện do mắc bệnh đường hô hấp.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho đến tối ngày 24/4, TP.HCM có 233 ca mắc COVID-19 đang điều trị, 62 trường hợp cần hỗ trợ hô hấp. Chỉ trong vòng 24h (từ 16 giờ ngày 23/4/2023 đến 16 giờ ngày 24/4/2023), TP.HCM ghi nhận 81 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 77 ca nhập viện.

Tại TP.HCM, các bệnh viện nhi gia tăng bệnh nhân bởi giao mùa, hệ miễn dịch của trẻ suy giảm. Điều này khiến trẻ dễ bội nhiễm vi khuẩn dẫn đến viêm phổi kèm theo.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TP.HCM thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống, viêm phổi do phế cầu khuẩn rất nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong lên tới 50% ở nhóm đối tượng nguy cơ cao như trẻ nhỏ và người già. Ngoài ra, phế cầu khuẩn còn gây ra tình trạng đồng nhiễm, bội nhiễm ở bệnh nhân COVID-19 khiến việc điều trị trở nên khó khăn và kéo dài, nguy cơ để lại nhiều di chứng ở hệ thần kinh, hệ hô hấp (xẹp phổi, áp xe phổi, phù phổi, suy hô hấp), hệ vận động. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi ở trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Cũng theo bác sĩ Khanh, phế cầu khuẩn còn gây ra tình trạng nhiễm trùng nặng khác như viêm màng não, nhiễm trùng máu, viêm tai giữa, viêm xoang…

"Nếu đồng nhiễm cùng tác nhân khác, nguy cơ biến chứng nặng như viêm màng ngoài tim, phù thũng, xẹp phổi… ở nhóm này rất cao", bác sĩ Khanh cho biết.

Nghiên cứu cho thấy, nếu nhiễm virus SARS-CoV-2 đồng nhiễm hoặc bội nhiễm phế cầu khuẩn, tỷ lệ tử vong tăng lên 7,9 lần.

Bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo Dân Trí trước đó, từ các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ trong cộng đồng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), Viện Pasteur TPHCM đã phát hiện các biến thể phụ mới của Omicron (11/13 mẫu).

Trong đó, ngoài biến thể phụ mới đã được phát hiện tại thành phố gần đây là XBB.1.5, có 7 mẫu thuộc các biến thể phụ mới khác, bao gồm: XBB.1.9.1, XBB.1.16, XBB.1.16.1. Đây cũng là những biến thể phụ đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới và được WHO xếp vào nhóm các biến thể đáng quan tâm (VOI) hoặc biến thể cần được theo dõi (VUMs).

Theo Sở Y tế TPHCM, điều đáng lo ngại là ngoài biến thể phụ XBB.1.5 đã xuất hiện tại 95 quốc gia, còn có thêm biến thể phụ XBB.1.16 vừa được WHO xếp vào nhóm biến thể cần được theo dõi. Biến thể phụ này đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia và đang góp phần vào làn sóng ca mắc tăng cao ở Ấn Độ.

Việc phát hiện đồng loạt nhiều biến thể phụ mới của Omicron đang thịnh hành trên thế giới có thể giải thích hiện tượng gia tăng đột ngột số ca mắc mới COVID-19 trong mấy ngày qua tại TPHCM và ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Hiện nay, chưa có báo cáo từ các nước trên thế giới cho thấy mối liên quan giữa các biến thể đáng quan tâm (VOI) hoặc biến thể cần được theo dõi (VUMs) với tình trạng mắc COVID-19 nặng hơn trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc số ca mắc mới tăng dẫn đến số ca nhập viện tăng là khó tránh.

Mặc khác, hầu hết những ca nhập viện đều là người thuộc nhóm nguy cơ, trong đó có những người chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Do đó, Sở Y tế TPHCM đề nghị mọi người dân cần tích cực đồng hành cùng chính quyền các cấp tham gia "Chiến dịch bảo vệ người nguy cơ" vừa được Thành phố phát động.

Trước diễn biến dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng, Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh.

Đồng thời, cần khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới.