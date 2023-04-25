Thực hư tin test COVID-19 cho hàng nghìn đối tượng trẻ em ở Cần Thơ

Trong Kế hoạch có triển khai thực hiện triển khai và đánh giá hiệu quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên phát hiện SAR-COV-2, bao gồm đánh giá quy trình tự xét nghiệm tại cộng đồng từ đó rà soát và cập nhật hướng dẫn quốc gia về xét nghiệm COVID-19.

Cụ thể, theo Báo Sức khỏe và đời sống , trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhằm thực hiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong những ngày nghỉ lễ, theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế và được sự hỗ trợ từ Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế, CDC Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 553/KH-KSBT ngày 19/4/2023 về Dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (Ag-RDT) để phát hiện COVID-19 trong cộng đồng tại thành phố Cần Thơ".

Hoạt động thực hiện xét nghiệm được biết, nằm trong văn kiện dự án: "Nâng cao hiệu quả sử dụng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (Ag-RDT) để phát hiện COVID-19 trong cộng đồng", do Tổ chức Clinton Health Access Initiative, Inc (CHAI) viện trợ không hoàn lại đã được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định 141/2023/QĐ-BYT ngày 19/01/2023), đồng thời CDC cũng căn cứ xây dựng kế hoạch theo các Quyết định, kế hoạch của UBND TP. Cần Thơ về triển khai ứng phó các biến chủng mới của SARS-CoV-2 trên địa bàn.

CDC Cần Thơ đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19.

Giải thích về việc tiến hành xét nghiệm, đại diện CDC Cần Thơ nói: Thời gian qua, việc người dân tự xét nghiệm nhưng không khai báo kết quả xét nghiệm dương tính cho ngành y tế nên việc đánh giá tình hình dịch COVID-19 tại cộng đồng khó khăn.

Về số lượng test nhanh, CDC Cần Thơ được nhận tài trợ từ Dự án để triển khai thực hiện xét nghiệm theo kế hoạch là 68.000 test (là số mẫu thực hiện, không phải số người, do 1 người sẽ được lấy mẫu nhiều lần) càng không phải là lấy mẫu cho 68.000 người như một số thông tin đã đăng tải. CDC Cần Thơ khẳng định: Thông tin lấy mẫu cho 68.000 người là không chính xác.

Trước tình hình tại COVID-19, tại một số địa phương đã ghi nhận các chùm ca bệnh, điểm dịch COVID-19 tại một số trường học nên việc tầm soát cho học sinh (các nhóm nguy cơ) là rất cần thiết nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong trường học.

Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương tổng hợp nhu cầu vaccine phòng Covid-19 để tiêm 6 tháng cuối năm, đặc biệt cho đối tượng nguy cơ. Ảnh: Internet

Ngoài xét nghiệm test nhanh cho đối tượng học sinh, CDC Cần Thơ cũng phân bổ kit test đến các Trung tâm Y tế quận, huyện và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện xét nghiệm test nhanh cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao là người người già, trẻ em đang sinh sống tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội; tiểu thương kinh doanh tại các chợ; thành viên tổ COVID cộng đồng, khu công nghiệp.

Theo Dân Trí, công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 hiện cũng nhắm đến bảo vệ các đối tượng nguy cơ cao. Trong đó, Bộ Y tế lưu ý các địa phương tăng cường công tác tiêm chủng để đạt mục tiêu đề ra.

Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương tổng hợp nhu cầu vaccine phòng Covid-19 để tiêm 6 tháng cuối năm, đặc biệt cho đối tượng nguy cơ.

"Mục tiêu của vaccine là giảm nặng, nhập viện, giảm tử vong. Tuy nhiên, các nghiên cứu về miễn dịch trên các đối tượng đã tiêm 1,2,3,4 mũi vaccine đến nay còn chưa đầy đủ. Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo dõi trong thời gian tới. Chúng ta sẽ rà soát để làm thế nào có khuyến cáo kịp thời và đúng thời điểm", GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết trên Dân Trí.

Phần lớn người dân Việt Nam tiêm 3 mũi (2 mũi cơ bản + một mũi nhắc lại). Một phần những người có suy giảm miễn dịch và cần tăng cường thêm miễn dịch cho một số vaccine thì tiêm 4 mũi (2 mũi cơ bản + một mũi bổ sung + một mũi nhắc lại).

Về mũi tiêm nhắc lại, theo hướng dẫn trước đó Bộ Y tế mới quy định tiêm một mũi sau 3 tháng để tăng cường miễn dịch.