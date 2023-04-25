Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt lả người, đau ngực, khó thở phải cấp cứu khẩn cấp. Gia đình cho biết, anh T.T.V bị suy thận mạn giai đoạn 5, lọc máu (chạy thận) định kỳ 3 lần mỗi tuần.
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Theo Báo Tin Tức, qua kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu cho thấy V. suy thận cấp trên nền suy thận mạn giai đoạn 5. Ngay lập tức, bệnh nhân T.T.V được dùng thuốc hạ kali máu và chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu (ICU) để lọc máu liên tục. Sau 8 giờ lọc máu, người bệnh khỏe, ăn uống bình thường trở lại.
Trước đó, bệnh nhân T.T.V được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, da sạm đen, huyết áp tăng 145/95 mgHg. Gia đình cho biết, anh T.T.V bị suy thận mạn giai đoạn 5, lọc máu (chạy thận) định kỳ 3 lần mỗi tuần.
Theo bác sĩ Tôn Minh Trí chia sẻ trên Báo Tin Tức, suy thận mạn tính là tình trạng chức năng thận bị suy giảm hoặc ngừng hoạt động, không thể đào thải các chất độc và dịch thừa ra khỏi máu. Người bệnh suy thận đang lọc máu cần tuân thủ chế độ ăn uống chặt chẽ; tuyệt đối hạn chế ăn trái cây, rau củ nhiều nước và các loại thuốc dân gian, đông y… sẽ tăng kali khiến người bệnh ngưng tim, dễ tử vong. Trước khi ăn rau, củ luộc cần vắt ráo nước. Một số loại trái cây nhiều kali cần tránh như xoài chua, trái cây khô, sầu riêng, bưởi, mít, chanh, nước cam, chuối, cà chua, bí đỏ, rau muống…
Theo lời kể của anh T.T. V, hơn 10 năm nay, mỗi ngày anh uống 4 -5 lon nước ngọt và rất ít uống nước lọc. Nghĩ khỏe mạnh nên anh cũng không đi khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, cuối năm 2022, anh liên tục bị đau lưng dù làm việc nhẹ. Nhiều lần ăn cơm xong thì anh bị nôn nhưng lại nghĩ bị trào ngược dạ dày.
Đến tháng 3/2023, tay và chân của anh bị phù và mặt thì bị sưng, anh lại nghĩ do tăng cân. Sau đó, bụng anh phình to và khó tiểu, anh được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ xét nghiệm nước tiểu và máu, ghi nhận định lượng creatinin cao gấp 12 lần bình thường và khẳng định anh bị suy thận mạn giai đoạn 5 và phải lọc máu 3 lần một tuần.
Bác sĩ cảnh báo thức uống có ga chứa axit photphoric làm thay đổi thành phần nước tiểu, thúc đẩy sỏi thận dẫn đến suy thận mạn tính.
Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Epidemiology, các nhà khoa học đã so sánh thói quen ăn uống của 465 người mắc bệnh thận mạn tính và 467 người khỏe mạnh trong 8 năm. Kết quả cho thấy uống 2 ly nước ngọt có ga (dù chứa đường tự nhiên hay đường nhân tạo) mỗi ngày làm tăng nguy cơ suy thận mạn tính gấp 2 lần.
Theo Báo Giao Thông, từng có một trường hợp bệnh nhân 20 tuổi, nặng 100kg, được đưa đến Bệnh viện Ninh Ba cấp cứu trong tình trạng buồn nôn và nôn mửa liên tục. Nguyên nhân là do anh uống tới 20 chai nước ngọt có ga mỗi ngày suốt 3 ngày liên tiếp. Khi nhập viện, chỉ số đường huyết cao gấp 20 lần so với người bình thường, đồng thời anh còn bị suy gan, suy đa tạng và nhiễm toan ceton. Sau 20 tiếng cấp cứu, cuối cùng anh cũng không qua khỏi.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins đã thực hiện một nghiên cứu để đánh giá mối quan hệ giữa bệnh thận mãn tính và các loại đồ uống. Kết quả dựa trên bảng khảo sát về việc uống rượu ảnh hưởng tới sức khoẻ của 3.003 đàn ông và phụ nữ Mỹ trong 8 năm cho thấy không có bệnh thận xuất hiện. Trong quá trình nghiên cứu tiếp theo, 185 người được chẩn đoán mắc bệnh thận mãn tính đều có liên quan tới việc uống nước ngọt có ga, trà, bia…
Cuối cùng, nghiên cứu kết luận rằng, uống thức uống chứa quá nhiều đường có liên quan tới 61% sự xuất hiện của bệnh thận mãn tính, còn nước ngọt có ga liên quan đến 9%.
Tác hại của nước ngọt có ga đối với thận
- Bệnh tiểu đường
Đồ uống có ga chứa nhiều đường fructose và carbon dioxide. Một chai nước uống có ga chứa nhiều đường hơn lượng đường con người cần mỗi ngày. Uống nhiều sẽ gây mất cân bằng trao đổi chất, vượt quá phạm vi xử lý của thận. Quá trình tiêu hoá khiến lượng đường trong máu tăng cao và gây hại nghiêm trọng cho thận.
- Thiếu hụt canxi
Thận điều hòa cân bằng axit - bazơ trong cơ thể, đồ uống có ga chứa nhiều khí cacbonic, một phần axit cacbonic đi vào máu sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa các nguyên tố canxi, khiến canxi bị đào thải ra khỏi cơ thể.
- Kích thích bài tiết axit uric
Để bảo vệ mùi vị, một lượng lớn đường fructose sẽ được thêm vào thức uống, nhưng đường fructose có thể gây bài tiết axit uric. Nó sẽ dựa vào niêm mạc ruột non để đi vào các tế bào của cơ thể, làm cạn kiệt các chất cung cấp năng lượng quan trọng và kích hoạt hoạt động của các enzym chuyển hóa purin, cuối cùng phân huỷ thành axit uric. Axit uric cao cũng ảnh hưởng đến thận.
Làm thế nào để bảo vệ thận?
- Tránh lạm dụng thuốc
Uống nhiều loại thuốc không chỉ gây ra tình trạng kháng kháng sinh, mà còn khiến thận phải vất vả hơn trong việc bài tiết, về lâu dài sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến thận. Vì vậy, cần phải uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
- Đừng nhịn tiểu
Việc nhịn tiểu có thể khiến vi khuẩn sinh sôi, dẫn đến viêm thận. Ngoài ra, những người uống ít nước cũng dễ mắc các bệnh chuyển hoá, biến chứng thành suy thận.
- Hạn chế ăn nhiều đồ ăn chứa chất béo
Việc thừa dinh dưỡng và ăn quá nhiều đồ ăn dầu mỡ làm tăng gánh nặng cho thận.
- Kiểm soát các bệnh mãn tính
Huyết áp cao có thể làm xơ cứng các mạch máu nhỏ ở thận, ảnh hưởng đến chức năng thận. Bệnh tiểu đường cũng có thể gây biến chứng thận, cần phải kiểm soát hằng ngày.