Cải xanh cực tốt cho sức khỏe nhưng cần lưu ý khi ăn kẻo 'rước họa vào thân'

Dinh dưỡng 05/11/2025 11:18

Rau cải xanh một loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Mặc dù vậy, việc kết hợp rau cải xanh không phù hợp với những loại thực phẩm khác cũng sẽ gây nên một số tác dụng phụ không mong muốn.

Rau họ cải có rất nhiều loại, mỗi loại sẽ có sự khác nhau về thành phần dinh dưỡng nhưng hầu hết đều chứa những thành phần tốt cho sức khỏe con người. Chúng ta có thể bổ sung rau cải xanh vào bữa ăn hằng ngày theo nhiều cách như ăn sống, luộc, hấp, xào hay muối chua.

Cải xanh cực tốt cho sức khỏe nhưng cần lưu ý khi ăn kẻo 'rước họa vào thân' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau cải xanh kỵ gì?

Có một số loại thực phẩm nên tránh kết hợp với rau cải xanh để tránh tác động không mong muốn:

Sữa: Sữa chứa canxi, có thể làm giảm sự hấp thu của sắt từ rau cải xanh. Vì vậy, nếu bạn muốn tối ưu hóa hấp thu sắt từ rau cải xanh, nên tránh ăn cùng với sữa.

Các loại hạt có chứa phytate: Các loại hạt như hạt đậu, đậu phộng, hạt óc chó chứa nhiều phytate, một chất có thể làm giảm sự hấp thu của các khoáng chất như sắt và kẽm từ rau cải xanh.

Thực phẩm chứa oxalate cao: Các loại thực phẩm như cà chua, cần tây, củ cải đường chứa nhiều oxalat có thể ức chế hấp thu canxi từ rau cải xanh.




Tuy nhiên, việc kết hợp các loại thực phẩm này không hoàn toàn ngăn chặn hấp thu dinh dưỡng từ rau cải xanh, nhưng có thể làm giảm đi một phần lượng dinh dưỡng bạn có thể hấp thu được. Nếu bạn có nhu cầu tối ưu hóa hấp thu dinh dưỡng từ rau cải xanh, hãy cân nhắc cách kết hợp và thời điểm ăn thích hợp.

Những người 'đại kỵ' với rau cải

Người bị đau dạ dày: Những người bị đau dạ dày, hay bị chướng hơi đầy bụng không nên ăn nhiều rau cải vì khi ăn loại rau này dễ sinh ra nhiều khí, gây đầy bụng, đặc biệt là khi ăn sống.

Người bị sỏi thận: Rau cải là một trong những loại rau có hàm lượng oxalic cao. Bệnh nhân sỏi thận nên tránh các thực phẩm có chứa axit oxalic vì các axit oxalic ảnh hưởng nhiều tới sự ức chế hấp thu canxi và kẽm.

Người bị táo bón: Đối với những người bị táo bón, tiểu ít thì không nên ăn bắp cải sống hoặc dưa bắp cải muối mà phải nấu chín.




Bà bầu có hội chứng trào ngược: Bà bầu có hội chứng trào ngược hoặc dị ứng, khó tiêu với các loại rau cải nên thận trọng với cải thảo. Thành phần indol trong cải thảo có thể làm giảm tác dụng của một số loại thuốc giảm đau có chứa acetaminophen.

Người bị viêm đường tiêu hóa: Đối với những người có bệnh viêm đường tiêu hóa không nên ăn cải thảo sống như kim chi, salad… để tránh gây kích thích cho vùng viêm loét.

Các món ăn ngon từ cải bẹ xanh

Cải bẹ xanh là một nguyên liệu được chế biến đa dạng hư ăn sống, hấp, luộc, xào hoặc nấu canh. Món rau này rất thích hợp để ăn kèm với các món như mì, bún,..., giúp tăng hương vị cho món ăn. Dưới đây là một số gợi ý các món ngon từ cải bẹ xanh:



  • Cải bẹ xanh xào tỏi.
  • Rau cải xanh xào thịt heo/thịt bò.
  • Cải bẹ xanh nhồi thịt.
  • Bánh xèo tôm thịt.
  • Gà hầm rau cải xanh.
  • Trứng ốp la cải bẹ xanh.
  • Canh rau cải xanh thịt bằm.
  • Cải bẹ xanh xào nấm.
  • Cải bẹ xanh trộn gỏi dưa leo, cà rốt.
