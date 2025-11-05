Mọi chuyện bắt đầu khi chủ quán đăng video lên mạng xã hội, kể lại câu chuyện 'nhỏ như con thỏ' nhưng khiến bà bức xúc. Theo chia sẻ, một vị khách đến ăn bánh tôm, hóa đơn tổng cộng 99.000 đồng. Khi thanh toán, khách đưa 100.000 đồng và nán lại để... nhận lại đúng 1.000 đồng tiền thừa.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trong đoạn video được chia sẻ trên các nền tảng, người phụ nữ bày tỏ quan điểm, nếu đơn hàng có giá 99.000 đồng, khách thanh toán 100.000 đồng, nên "cho lại quán" 1.000 đồng và đừng lấy lại.

Điều đáng nói là bà chủ nói chuyện với thái độ cười cợt, cho rằng có nơi khách thay vì lấy lại 1.000 đồng còn cho quán thêm 10.000 đồng.

"Nếu các bạn đến quán của tôi, ăn hết 99.000 đồng mà trả 100.000 đồng thì cho quán 1.000 đồng, như vậy rất xởi lởi. Con trai đi cạnh bạn gái mà lấy lại 1.000 đồng là... không thoáng", chủ quán nói.

Đoạn video đã bị xoá khỏi kênh TikTok sau khi được chia sẻ rộng rãi và thu hút nhiều lượt tương tác. Các bình luận đều bày tỏ ý kiến bức xúc trước lời khuyên của chủ quán.

Theo thông tin từ VietNamNet, đêm 4/11, bà Đỗ Thị Thủy - chủ cơ sở bất ngờ đăng video và bài viết xin lỗi khách hàng vì phát ngôn liên quan 1.000 đồng tiền thừa.

"Thật sự bản thân Thuỷ cũng không ngờ những phát ngôn thiếu kiểm soát đã dẫn đến hệ luỵ nghiêm trọng như thế này. Sự lan truyền nhanh chóng của video và nhiều phản hồi tiêu cực từ mọi người như một hồi chuông cảnh tỉnh để mình nhận ra sai lầm", chủ quán chia sẻ.

Theo bà Thủy, bản thân không hề có ý định sử dụng "nội dung bẩn" để "câu view" hay mục đích xấu nhằm công kích, bôi nhọ, làm ảnh hưởng tiêu cực đến bất kì cá nhân, tổ chức, vùng miền nào cả.

Chủ quán cho biết bản thân rơi vào khủng hoảng khi đối mặt với quá nhiều bình luận tiêu cực. Bà mong muốn được mọi người cảm thông và cho cơ hội sửa sai.

Bà Thủy cho hay, từ nay sẽ cẩn trọng hơn trong phát ngôn, tiếp thu góp ý từ khách hàng. "Sau video này, mình sẽ mở lại bình luận của tất cả các kênh để nhận sự chỉ bảo của mọi người", chủ quán viết.

Bà Thủy cũng thừa nhận, đây là lỗi sai của cá nhân bà, không liên quan tới các cơ sở bánh tôm trong hệ thống.

