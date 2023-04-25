Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, cục An toàn thực phẩm ban hành Quyết định số 14/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế TAPHACO (tên cũ: Công ty cổ phần quốc tế TCG), địa chỉ trụ sở chính tại tầng 1, số 44 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội số tiền 75.000.000 đồng đối với 2 hành vi: quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabet gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabet không phù hợp với Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp.

Trước đó, ngày 24/3, Cục An toàn thực phẩm đã ra cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabet quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo trên một số trang website và mạng xã hội.

Ngoài ra, theo Zing, trước đó, cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã phát cảnh báo nhiều loại thực phẩm chức năng quảng cáo sai sự thật, được rao bán trên các website nổi tiếng.

Đơn cử, sản phẩm Medispores Biota bán tại một số website và trang thương mại điện tử được quảng cáo có tác dụng bổ sung lợi khuẩn, cải thiện tình trạng rối loạn hệ khuẩn đường ruột, tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng cho cơ thể; khắc phục các phản ứng có hại do dùng kháng sinh...

Cơ quan quản lý cho biết các website trên đang quảng cáo khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm. Ảnh: Zing

Cơ quan quản lý cho biết các website trên đang quảng cáo khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Tương tự, 9 loại thực phẩm là sản phẩm men vi sinh và nhiều sản phẩm khác như: Life-Space Broad Spectrum Probiotic, Life-Space Probiotic Powder For Baby, Life-Space Probiotic Powder For Children, Calcium active Denk; Denk Electrolyte; Libido Lady Denk; Vitactive B12 Denk... cũng được cơ quan chức năng cảnh báo đang quảng cáo sai quy định.

Cục cũng cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Noben Kid Platinum, Phục Thần Đan vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Cục An toàn thực phẩm xác định các link tại các website, trang thương mại điện tử vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.

Cục khuyến cáo người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật về các sản phẩm tại các link trên để mua và sử dụng, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, kinh tế. Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.