Thêm một quốc gia có biến thể phụ XBB.1.16 tăng cao, ghi nhận nhiều tình trạng bệnh nhân nhập viện

Tin y tế 26/04/2023 09:47

Biến thể phụ XBB.1.16 tăng cao ở một số quốc gia, đặc biệt ghi nhận tình trạng bệnh nhân mắc loại virus này.

Theo Truyền hình Quốc hội, Malaysia hôm 24/4 đã phát hiện thêm 12 ca Covid-19 nhiễm dòng biến thể phụ XBB.1.16 của virus SARS-CoV-2. Biến thể phụ này trước đó đã được phát hiện ở 30 quốc gia. Dòng phụ XBB.1.16 đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phân loại là biến thể đáng quan tâm. Đến nay, Malaysia ghi nhận 18.319 ca Covid-19. Bộ trưởng Y tế Malaysia kêu gọi những người chưa tiêm liều tăng cường hãy tiêm càng sớm càng tốt và thực hành nghiêm quy định về xét nghiệm, báo cáo, cách ly và hỗ trợ y tế nếu mắc bệnh.

Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 đang gia tăng tại Thái Lan, đặc biệt sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran vừa qua, Bộ Y tế nước này cho biết, vaccine ngừa Covid-19 và vaccine cúm sẽ có sẵn tại các bệnh viện trên cả nước từ ngày 1/5. Bộ Y tế Thái Lan khuyến nghị những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm người già và những người có bệnh lý nền, cũng như nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu, nên tiêm phòng cả hai bệnh cúm và Covid-19. Biến thể phụ XBB.1.16 được dự báo sẽ trở thành dòng phụ chiếm ưu thế ở Thái Lan trong vài tháng tới.

Thêm một quốc gia có biến thể phụ XBB.1.16 tăng cao, ghi nhận nhiều tình trạng bệnh nhân nhập viện - Ảnh 1
 Biến thể phụ XBB.1.16 diễn biến khó lường tại nhiều quốc gia. Ảnh: Internet

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thêm biến thể phụ mới đang lây lan nhanh của Omicron XBB.1.16 vào danh sách biến thể mới đáng quan tâm. WHO cho biết biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đó ở nhiều nơi.

Theo Sức khỏe và Đời sống, WHO đang theo dõi biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron, đã được xác định ở khoảng 20 quốc gia. Biến thể mới XBB.1.16 khiến các ca nhiễm COVID-19 tăng ở Ấn Độ, có thể lây ở trẻ em, với triệu chứng bổ sung mới là viêm kết mạc.

XBB.1.16 là hậu duệ của XBB tái tổ hợp (XBB vốn là sự kết hợp giữa hai dòng phụ của BA.2). Biến thể XBB.1.16 có biệt danh là Arcturus (tên ngôi sao sáng nhất ở Bắc bán cầu). Hiện tại, XBB.1.16 là biến thể chiếm chủ đạo ở Ấn Độ, chủ yếu gây ra các triệu chứng COVID-19 nhẹ. Biến thể XBB.1.16 đã được phát hiện ở 32 quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Thêm một quốc gia có biến thể phụ XBB.1.16 tăng cao, ghi nhận nhiều tình trạng bệnh nhân nhập viện - Ảnh 2

WHO khuyến nghị các quốc gia chia sẻ thông tin về biến thể mới XBB.1.16, theo dõi các chỉ số về đánh giá mức độ của dịch COVID-19 khi biến thể phụ này lây lan. Ảnh: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng liệu một biến thể có gây ra làn sóng COVID-19 ở một quốc gia hay không phụ thuộc rất nhiều vào khả năng miễn dịch cộng đồng trong dân số.

WHO cho biết, ,dù biến thể này, lây lan nhanh hơn các biến thể trước đó và giúp virus lẩn tránh hàng rào miễn dịch chống lây nhiễm, ngay cả ở những người đã từng mắc XBB.1.5. Tuy nhiên, biến thể phụ XBB.1.16 không gây ra các triệu chứng COVID-19 nặng hơn so với các biến thể trước đó.

Tuần trước, biến thể phụ XBB.1.16 ước tính chiếm khoảng 10% số ca mắc COVID-19 trên toàn nước Mỹ. Theo CDC Mỹ, XBB.1.5 vẫn là nguyên nhân chính gây ra các ca nhiễm mới ở Mỹ.

WHO khuyến nghị các quốc gia chia sẻ thông tin về biến thể mới XBB.1.16, theo dõi các chỉ số về đánh giá mức độ của dịch COVID-19 khi biến thể phụ này lây lan.

 

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