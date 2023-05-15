Người phụ nữ bị gãy xương sau khi đi bẻ khớp

Tin y tế 15/05/2023 20:44

Sau 2 buổi bấm huyệt, bẻ khớp, cột sống tại một phòng khám bên ngoài, người phụ nữ không vận động, không đi lại được do đau kèm khó thở.

 

Theo thông tin VnExpress, hôm 15/5, bác sĩ Calvin Q Trịnh, Trưởng Trung tâm hiệu chỉnh cơ xương khớp, Bệnh viện 1A, cho biết 10 ngày trước, bệnh nhân dự tiệc và uống nhiều rượu bia nên bị rối loạn tiêu hóa, phải nằm viện 6 ngày.

Sau đó, người bệnh thấy mệt mỏi và đau lưng nên đi bấm huyệt, bẻ khớp ở một cơ sở tại TP Thủ Đức. Trong lúc thực hiện, bệnh nhân đau nhói ở vùng thắt lưng phải nhưng nhân viên spa nói "không sao" và tiếp tục "bẻ khớp". Sau buổi trị liệu thứ hai, người phụ nữ đau nhiều hơn, không đi lại được, khó thở, mệt mỏi, khám tại Bệnh viện 1A.

Người phụ nữ bị gãy xương sau khi đi bẻ khớp - Ảnh 1
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: Người Lao Động

Báo Người Lao Động dẫn thông tin bác sĩ Trịnh, bệnh nhân đến trong tình trạng đau, ngồi ngửa, đi có 2 người dìu 2 bên, không ngồi dậy được. Qua khám nhanh, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân đau vùng thắt lưng phải gần cột sống, có điểm đau nhói giật nảy người ở các xương sườn cuối 11-12 gần cột sống, viêm sưng nhẹ.

Các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí laser giảm đau, thuốc giảm đau tại chỗ. Sau xử trí 15 phút, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy bớt đau và ngồi xe lăn chụp X-quang lồng ngực. Kết quả phim cho thấy bệnh nhân bị gãy xương sườn 12 phạm khớp sườn cột sống… Lúc này, bệnh nhân đã tỉnh táo, bớt đau và có thể đi lại từ từ.

 "Sau xử trí ban đầu, bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc, hạn chế cử động vùng thân để xương sườn mau lành sau đó mới tiến hành chữa đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm" - bác sĩ Trịnh nói.

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