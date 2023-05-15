Cùng bạn ra biển chơi, một học sinh đuối nước tử vong

Đời sống 15/05/2023 19:16

Cùng bạn ra biển chơi rồi xuống tắm, một học sinh ở Thừa Thiên Huế không may bị đuối nước, tử vong thương tâm.

 

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 15/5, lãnh đạo UBND xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong.

Nạn nhân là em D.C.B.H. (SN 2013, trú xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 chiều cùng ngày, em H. cùng bạn là em N.C.Đ. (10 tuổi) ra tại bãi biển thuộc xã Vinh Thanh để chơi.

Tại đây, cả 2 cùng xuống tắm thì không may bị đuối nước.

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Hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã tiến hành ứng cứu. Ngay sau đó, em Đ. được người dân ứng cứu kịp thời và tiến hành sơ cứu thành công.

Còn thi thể em H. cũng được tìm thấy, sau đó được đưa lên bờ sau đó nhưng trong trạng thái đã tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin báo Công Lý, khoảng 14h chiều 14/5, một nhóm trẻ ở xã Ia O rủ nhau đi bắt cá, tôm tại một ao nước ở Đội 18, thuộc Công ty 715 (Binh đoàn 15). Tại đây, em N.T.T.H. (học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) và em B.T.X.L. (học sinh lớp 7A1, Trường THCS Chu Văn An) sảy chân ngã xuống vùng nước sâu.

Cùng bạn ra biển chơi, một học sinh đuối nước tử vong - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm - Ảnh: Công Lý

Nghe tiếng kêu cứu của nhóm trẻ em, người dân gần đó đã chạy đến và nhảy xuống hồ cứu, nhưng 2 em đã bị đuối nước tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Ia Grai, phòng GĐ-ĐT cùng UBND xã Ia O đã tới thăm hỏi, động viên gia đình 2 em học sinh.

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