4 người đàn ông trước cửa phòng sinh tự nhận là bố của đứa bé, biết được nguyên nhân ai cũng khóc

Trước cửa phòng sinh, câu chuyện 4 người đàn ông xúm lại bên cạnh sản phụ nhận là bố của đứa trẻ đang khiến nhiều cư dân mạng không khỏi xót xa.

Ngày 15/5 (giờ địa phương), kênh truyền thông trực tuyến CTWANT đã giới thiệu câu chuyện về 4 người đàn ông tụ tập trước phòng sinh tự xưng là cha của đứa trẻ gây bão cộng đồng mạng. Khoảnh khắc một sinh linh sắp được sinh ra, 4 người đàn ông tự xưng là cha của đứa trẻ chuẩn bị chào đời xúm lại trước cửa phòng sinh. Những người trong bệnh viện lúc đó rất tò mò về mối quan hệ giữa người mẹ, 4 người đàn ông này và đứa trẻ sắp chào đời trước cảnh tượng bất thường mà họ nhìn thấy trước cửa phòng sinh.

4 người đàn ông tự xưng là cha của đứa trẻ chuẩn bị chào đời xúm lại trước cửa phòng sinh - Ảnh: CTWANT Trong phòng sinh, một người phụ nữ đang sinh con và 4 người đàn ông tự xưng là cha của đứa trẻ đang lo lắng chờ đợi bên ngoài. Khi 4 người đàn ông nói họ là cha của đứa trẻ, các nhân viên bệnh viện xung quanh họ cho rằng người phụ nữ này có lẽ có quan hệ lăng nhăng. Thế nhưng khi biết được câu chuyện buồn đằng sau, những người có mặt tại đó đều không khỏi rưng rưng nước mắt.

Những bức ảnh được công bố được cho là chụp tại một phòng khám sản phụ khoa ở Trung Quốc - Ảnh: CTWANT Sự thật là không ai trong số 4 người đàn ông này là cha ruột của những đứa trẻ. Cha của đứa trẻ và chồng của sản phụ này từng là lính cứu hỏa, ông đã thiệt mạng khi cố gắng dập lửa tại hiện trường vụ hỏa hoạn cách đây không lâu. Những người lính cứu hỏa là đồng nghiệp với cha của đứa trẻ cùng nhau đến phòng sinh và họ tự xưng là cha đỡ đầu của đứa trẻ. Khoảnh khắc đứa trẻ chào đời, 4 người đàn ông đã rơi nước mắt xúc động như chính đứa con của mình chào đời - Ảnh: CTWANT Người phụ nữ đã sinh ra một em bé khỏe mạnh. Khoảnh khắc đứa trẻ chào đời, 4 người đàn ông đã rơi nước mắt xúc động như chính đứa con của mình chào đời, khiến trái tim những người chứng kiến ​​càng thêm đau xót. Những người lính cứu hỏa đã khiến những người xung quanh cảm động hơn khi nói rằng họ đã hứa sẽ giúp đỡ và sẽ luôn ở bên cạnh người mẹ và đứa trẻ để hai người không phải chịu thiệt thòi.

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