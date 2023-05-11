Con trai 7 tuổi mất vì bệnh hiếm gặp, mẹ đau lòng lang thang tìm tro cốt của con: 'Trái tim tôi rất đau và tôi không thể nào ngủ yên được'

Thế giới 11/05/2023 12:03

"Tôi đã đánh mất con búp bê voi xanh đựng tro cốt của con trai sau khi cùng gia đình đến Công viên giải trí Walt Disney ở Florida cách đây một thời gian. Trái tim tôi rất đau và tôi không thể nào ngủ yên được. Thật đấy. Tuyệt vọng lắm", cô nói và cầu cứu cư dân mạng.

Ngày 8/5 (giờ địa phương), kênh tin tức Fox News của Mỹ đã đưa tin câu chuyện về một người phụ nữ tuyệt vọng đi tìm lại con búp bê voi xanh có chứa tro cốt của con trai đã qua đời của mình.

Nhân vật chính của câu chuyện là một người phụ nữ tên Liz Atkinson sống ở Iowa, Mỹ.

Con trai 7 tuổi mất vì bệnh hiếm gặp, mẹ đau lòng lang thang tìm tro cốt của con: 'Trái tim tôi rất đau và tôi không thể nào ngủ yên được' - Ảnh 1
Người phụ nữ tuyệt vọng đi tìm lại con búp bê voi xanh có chứa tro cốt của con trai - Ảnh: Facebook 'liz.collier.2011'

Theo các phương tiện truyền thông, vào ngày 5/5, Atkinson tuyệt vọng đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình: "Tôi đã đánh mất con búp bê voi xanh đựng tro cốt của con trai sau khi cùng gia đình đến Công viên giải trí Walt Disney World ở Florida cách đây một thời gian. Trái tim tôi rất đau và tôi không thể nào ngủ yên được. Thật đấy. Tuyệt vọng lắm", cô nói và cầu cứu cư dân mạng.

Bài đăng trở thành câu chuyện nóng trên mạng xã hội địa phương, ghi nhận hơn 15.000 lượt chia sẻ sau 4 ngày.

Con trai 7 tuổi mất vì bệnh hiếm gặp, mẹ đau lòng lang thang tìm tro cốt của con: 'Trái tim tôi rất đau và tôi không thể nào ngủ yên được' - Ảnh 2
 Gabriel khi sinh ra đã gặp một căn bệnh hiếm gặp do rối loạn nhiễm sắc thể - Ảnh: Facebook 'liz.collier.2011'

Cậu con trai 7 tuổi của Atkinson, Gabriel, khi sinh ra với gen bất thường trên nhiễm sắc thể số 9.

Gabriel đã nhận được một con búp bê voi như một món quà từ đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh (NICU). Cậu bé đã phải trải qua hơn 50 cuộc phẫu thuật và thủ thuật cũng như vô số lần nhập viện và lần nào cậu cũng mang theo con búp bê voi bên mình.

Búp bê voi xanh trở thành con búp bê yêu thích của Gabriel, cậu bé ngủ với nó mỗi đêm.

Thật không may, Gabriel đã qua đời chỉ 16 ngày trước sinh nhật lần thứ 8 vào năm ngoái vì căn bệnh hiếm gặp.

Sau khi con trai qua đời, Atkinsons để lại búp bê voi xanh mà con trai họ yêu thích trên giường của mình như một kỷ niệm về con.

Và khi sinh nhật của Gabrielle vào năm nay, gia đình cô Liz Atkinson đã đến Công viên giải trí Walt Disney World cùng với em trai của Gabrielle là Sebastian để nhớ về sinh nhật của con. 

Con trai 7 tuổi mất vì bệnh hiếm gặp, mẹ đau lòng lang thang tìm tro cốt của con: 'Trái tim tôi rất đau và tôi không thể nào ngủ yên được' - Ảnh 3
Vì bệnh, Gabriel đã phải trải qua hơn 50 cuộc phẫu thuật và thủ thuật - Ảnh: Facebook 'liz.collier.2011'

Lúc này, vợ chồng cô đã đặt một chiếc túi chứa tro cốt của con trai vào một chiếc túi trên lưng búp bê voi xanh và mang theo nó trong suốt chuyến đi, bởi cô muốn con trai Gabriel luôn ở bên cạnh mình. 

Gia đình cô đã ở tại Khu nghỉ dưỡng Cocoa Beach Beachside từ ngày 22 đến 24/4, lên một chiếc thuyền dù lượn tại Trung tâm dù lượn bãi biển Cocoa vào khoảng 9 giờ sáng ngày 24/4, cô cũng đem theo con búp bê có chứa tro cốt của con trai mình lên thuyền nhưng khi họ quay lại thì không thấy con búp bê đâu cả. 

Atkinson nói rằng cô đã không nhìn thấy con búp bê khi đến Disney Springs vào ngày 24/4, lúc đó cô có đến khách sạn Palazzo ở Kissimmee cho đến ngày 25, đăng ký tại Art of Animation vào ngày 25 và ở lại cho đến ngày 30/4.  

Khi về đến nhà vào ngày 1/5, Atkinson đã tìm kiếm khắp nơi, gọi điện đến mọi nơi mà cô từng đến để hỏi những món đồ bị mất, nhưng không ai tìm thấy con búp bê voi xanh đâu cả. 

Con trai 7 tuổi mất vì bệnh hiếm gặp, mẹ đau lòng lang thang tìm tro cốt của con: 'Trái tim tôi rất đau và tôi không thể nào ngủ yên được' - Ảnh 4
Không may, Gabriel đã qua đời chỉ 16 ngày trước sinh nhật lần thứ 8 vào năm ngoái - Ảnh: Facebook 'liz.collier.2011'

Quá tuyệt vọng và đau buồn sau nhiều lần tìm kiếm, Atkinson đã đăng tải những bức ảnh của con búp bê kèm lời thỉnh cầu rằng bất kỳ ai tìm thấy nó xin hãy liên hệ với cô. 

Có rất nhiều người đã chia sẻ bài viết về câu chuyện đau lòng của cô với mong muốn tăng thêm phần trăm kết quả tìm kiếm.

Thật không may, đã nhiều ngày trôi qua, vẫn chưa có ai tìm được. 

Cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận nhằm xoa dịu nỗi đau và an ủi cô: "Tôi sẽ cầu nguyện rằng cô có thể tìm thấy được tro cốt của con trai mình" và "Hy vọng bé trai có thể trở về an toàn trong vòng tay của cô".

 

Clip: Mẹ qua đời vì ung thư, con trai đau xót hằng ngày ra mộ làm bài tập bên cạnh mẹ: “Con nhớ mẹ lắm”

Clip: Mẹ qua đời vì ung thư, con trai đau xót hằng ngày ra mộ làm bài tập bên cạnh mẹ: “Con nhớ mẹ lắm”

Hành động đáng thương của cậu con trai khiến cộng đồng mạng rưng rưng mấy ngày gần đây.

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