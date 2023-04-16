Clip: Mẹ bị ô tô chạy ngược chiều đâm tử vong, con gái nức nở: “Chuyện gì cũng làm em day dứt. Vỏ điện thoại của mẹ cũ quá em cũng không biết... Mỗi lần nhớ mẹ, em lại viết nhật ký”

Thế giới 16/04/2023 07:59

Một người mẹ bị chiếc ô tô chạy ngược chiều đâm phải khi trên đường trở về từ nơi giữ hài cốt của con trai mình.

Trong chương trình 'Đánh giá hộp đen của Han Mun-cheol' của JTBC, kênh truyền hình cáp quốc gia tại Hàn Quốc, được phát sóng vào ngày 6/4, một đoạn video về một vụ tai nạn lái xe ngược chiều xảy ra vào ban ngày đã được giới thiệu.

Clip: Mẹ bị ô tô chạy ngược chiều đâm tử vong, con gái nức nở: “Chuyện gì cũng làm em day dứt. Vỏ điện thoại của mẹ cũ quá em cũng không biết... Mỗi lần nhớ mẹ, em lại viết nhật ký” - Ảnh 1
Ảnh: YouTube 'JTBC Entertainment'

Ông Han Moon-cheol giải thích, "Em trai của người cung cấp thông tin này đã qua đời vì bệnh ung thư cách đây 6 tháng trước. Người mẹ nói rằng bà đến thăm nơi đựng tro cốt của con trai mình mỗi ngày vì cảm giác mất mát. Cô con gái (người cung cấp thông tin) rủ mẹ đi du lịch nhân kỷ niệm ngày cưới nhưng người mẹ từ chối vì bà muốn đi thăm tro cốt của con trai. Tuy nhiên, một vụ tai nạn đã xảy ra vào ngày hôm đó đã khiến bà qua đời.

Trong video được công chiếu, người mẹ tự độc thoại 'Có mệt lắm không?' (chắc là nói với đứa con trai của mình). Sau đó, bà bị một chiếc xe chạy ngược chiều tông phải.

Clip: Mẹ bị ô tô chạy ngược chiều đâm tử vong, con gái nức nở: “Chuyện gì cũng làm em day dứt. Vỏ điện thoại của mẹ cũ quá em cũng không biết... Mỗi lần nhớ mẹ, em lại viết nhật ký” - Ảnh 2
Ảnh: YouTube 'JTBC Entertainment'

Cô con gái, người đã cung cấp thông tin cho chương trình cho biết: "Chuyện gì cũng làm em day dứt, 'cái vỏ điện thoại của mẹ cũ quá, em cũng không biết'... Mỗi lần nhớ mẹ, em lại viết nhật ký".

Nguyên nhân vụ tai nạn là do người gây ra tai nạn đã uống thuốc zolpidem, một loại thuốc gây ngủ.

Han Moon-cheol nói, “Đó là một loại thuốc được kê cho những người bị trầm cảm và mất ngủ, nhưng nếu không tuân thủ liều lượng thì dù có mở mắt cũng không thể lái xe được. Đồng thời, “người gây tai nạn được xác nhận là đã uống quá nhiều liều zolpidem gây tai nạn chết người”, khiến khán giả xem vô cùng tức giận.

Cô con gái giải thích: "Người gây tai nạn đã nhập viện. Do mê sảng, thậm chí không thể nói chuyện nên việc điều tra vẫn chưa được tiến hành".

Video từ kênh YouTube 'JTBC Entertainment'

Ngoài ra, cũng vào thời điểm xảy ra tai nạn, thật sốc khi cảnh sát thậm chí không có hành động điều tra nào, chẳng hạn như không quan tâm đến hộp đen. Được biết, sau tang lễ, gia đình đã tìm thấy chiếc hộp đen trong ô tô của người mẹ.

“Trong trường hợp này, tài xế vi phạm Đạo luật đặc biệt. Vi phạm lái xe nguy hiểm bị phạt rất nặng. Tuy nhiên, việc phải nhập viện vì triệu chứng mê sảng khiến việc điều tra không thể tiến hành”, Han Moon-cheol nói với vẻ tiếc nuối.

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