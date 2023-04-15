‘Chiếc bè trên biển’ nhuộm lam bãi biển California khiến du khách ngỡ ngàng

Loài động vật không xương sống thuộc loại hydra cùng họ với sứa bao phủ các bãi biển ở California, Mỹ.

Mới đây, các bãi biển ở California, Mỹ, đã bị nhuộm xanh do các sinh vật biển nhỏ bé, khiến du khách ngỡ ngàng.

Theo báo cáo, Cơ quan Quản lý Bờ biển Quốc gia Point Reyes nằm trong Khu vực Vịnh San Francisco đã đăng một bức ảnh trên Facebook vào ngày 5/4 về cảnh một phần của bãi biển bị nhuộm màu xanh lam.

Loài động vật không xương sống thuộc loại hydra cùng họ với sứa bao phủ các bãi biển ở California, Mỹ. Ảnh: Facebook Cơ quan Quản lý Bờ biển Quốc gia Point Reyes

Văn phòng quản lý giải thích rằng điều này là do loài hydra (cùng họ với sứa) có tên là 'Velella velella' gây nên.

Văn phòng quản lý cho biết: “Những con sứa hydra bằng phẳng và có hình bầu dục”. “Chúng thường sống ở những vùng biển rộng cách xa đất liền, nhưng thường được nhìn thấy trên các bãi biển trong khu vực vào mùa xuân và đầu mùa hè khi gió mạnh thổi vào bờ biển.”

Loài sứa velella. Ảnh minh họa: Internet

Sứa velella (tên khoa học là Velella Velella) là một chi của thủy tức, sống trôi nổi trên bề mặt đại dương. Chúng còn có tên khác như “chiếc bè trên biển”, “cánh buồm nhỏ”,...

Văn phòng quản lý giải thích rằng các xúc tu của hydra không tấn công con người. “Đừng lo lắng về những xúc tu nhỏ màu xanh trên sinh vật này. Những xúc tu này không ảnh hưởng đến con người bởi nó không thể di chuyển qua da. Nó sẽ chỉ được dùng để săn sinh vật phù du hoặc trứng cá để bắt mồi”.

Loài sứa velella. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Fox 11 News đưa ra lời khuyên: “Nếu bạn chạm vào thứ này, nó có thể gây kích ứng nhẹ cho da. Hãy cẩn thận khi dùng tay đưa lên mặt và mắt của bạn sau khi chạm vào loài hydra”.

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