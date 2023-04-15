Con học sinh cấp 2 bị đánh ở trường, bố ‘xã hội đen’ đến trường hành động

Thế giới 15/04/2023 18:54

Xã hội Đài Loan đang bị đảo lộn bởi một vụ bạo lực gây chấn động do ‘ông bố xã hội đen’ gây ra.

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Đài Loan Jing Xingwen vào ngày 8/4 (giờ địa phương), Văn phòng Công tố quận Đào Viên đã ra lệnh khám xét nơi tụ tập của băng đảng lớn nhất trong ba băng nhóm tội phạm chính ở Đài Loan, 'Bamboo Union', và bắt giữ 33 người.

Con học sinh cấp 2 bị đánh ở trường, bố ‘xã hội đen’ đến trường hành động - Ảnh 1
Ảnh: Weibo

Những người bị bắt là thành viên của Chen Nan, phó chủ tịch băng đảng mới của Bamboo Union, cử đến cho con trai ông.

Con trai của Chen Nan, Chen Sheng, học sinh năm nhất một trường cấp hai ở quận Pingzhen, thành phố Đào Viên, tình cờ gặp bạn cùng lớp Hong Jun ở hành lang vào ngày 3/3.

Sau đó, một cuộc tranh cãi nổ ra giữa Chen Sheng và Hong, sau đó Hong nhờ 5 người bạn khác lên mạng xã hội và lăng mạ Chen Sheng.

Sự thật này đã đến tai bố của Chen Sheng, ông Chen Nan.

Quá tức giận, Chen Nan đã liên lạc với bố mẹ của Hong Jun vào ngày 5 tháng trước và đề nghị họ thương lượng. Sau đó, ông gọi 33 thành viên của băng nhóm đến.

Con học sinh cấp 2 bị đánh ở trường, bố ‘xã hội đen’ đến trường hành động - Ảnh 2

Công cụ tấn công được tìm thấy tại điểm tụ tập của băng đảng Bamboo Union.

Hong đi cùng cha mẹ và 6 người bạn của mình. Tuy nhiên, trong quá trình thương lượng, Chen Nan tỏ ra không hài lòng với thái độ của Hong và yêu cầu cấp dưới dùng hung khí đe dọa, đánh đập Hong và 6 người khác.

Kết quả là 6 người bị chấn thương sọ não và bị thương nặng trên cơ thể. Cha mẹ của Hong cũng bị đánh khi họ cố gắng ngăn cản con.

Khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã chuyển vụ việc cho công tố với tội danh gây tổn hại cơ thể, đe dọa và cản trở quyền tự do.

Sau đó, vào ngày 7/4, Văn phòng Công tố quận Đào Viên đã ra lệnh cho chi nhánh Pingzhen khám xét nơi tụ tập của băng đảng Bamboo Union và bắt giữ 33 người tại chỗ.

Các công tố viên tin rằng ba nghi phạm chính, bao gồm cả Chen Nan, đã có hành vi quấy rối và làm hại học sinh.

Con học sinh cấp 2 bị đánh ở trường, bố ‘xã hội đen’ đến trường hành động - Ảnh 3
Thành viên băng đảng bị bắt. 

Theo Pháp lệnh phòng chống tội phạm có tổ chức, 33 người đã bị giam giữ và đưa ra tòa với tội danh cản trở tự do và gây thương tích. Trường hợp của Chen Nan là nghiêm trọng và có những lo ngại về việc bỏ trốn, tiêu hủy bằng chứng, vì vậy cơ quan công tố đã yêu cầu tòa án bắt giữ ông.

Được biết, vụ việc vẫn đang được điều tra.

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Từ khóa:   xã hội đen Đài Loan bạo lực học đường băng đảng xã hội đen

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