Thực đơn trứng tại nhà hàng Nhật biến mất... Giá trứng tăng 65% trong 1 năm

Thực đơn có trứng đang biến mất khỏi các nhà hàng Nhật Bản Điều này là do nguồn cung trứng giảm mạnh do dịch cúm gia cầm và giá thức ăn chăn nuôi tăng vọt, giá trứng đã tăng hơn 60%.

Người Nhật đặc biệt yêu thích trứng và ăn 337 quả trứng/người/năm. Họ ăn nhiều hơn 67 quả so với người Hàn Quốc, quốc gia đứng thứ hai thế giới sau Mexico (409 quả). Không có thức ăn nào ở Nhật mà không có trứng như udon, soba, cơm và sushi. Theo Yomiuri Shimbun vào ngày 9/4, theo kết quả kiểm tra thực đơn của 100 công ty nhà hàng được niêm yết trên thị trường chứng khoán bởi Empire Data, một công ty nghiên cứu thị trường, 28 công ty đã loại thực phẩm có nhiều trứng ra khỏi thực đơn của họ.

Ảnh minh họa: Internet Công ty khảo sát cho biết: “Việc thiếu nguồn cung cấp trứng dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong hơn một năm, vì vậy chúng tôi quyết định rằng sẽ khó có thể liên tục cung cấp thực phẩm có trứng đắt tiền”. Thực đơn đã ngừng cung cấp các món ăn có trứng là thành phần chính, chẳng hạn như trứng chiên và trứng cuộn vào đầu năm nay, nhưng các món ăn đang dần mở rộng bao gồm một số món ăn như bánh pancake. Tại Nhật Bản, giá buôn bán trứng trong tháng này là 350 yên (khoảng 62.000 VND)/1 kg, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giá cao nhất kể từ năm 1993.

Món mì Udon Nhật Bản. Ảnh minh họa: Internet Hầu hết các công ty dịch vụ ăn uống từ bỏ thực đơn trứng đều là nhượng quyền thương mại với giá cả phải chăng. Marukame Udon, một cửa hàng đặc sản udon Nhật Bản, nơi có thể dùng bữa với giá từ 500 đến 1.000 yên (gần 90.000 đến 180.000 VND), đã loại bỏ trứng luộc trong suối nước nóng, món trứng oyakodon và trứng trong món mì udon khỏi thực đơn. Saizeriya, một nhà hàng gia đình thường được các gia đình Nhật Bản ghé thăm khi đi ăn ngoài, đã ngừng cung cấp thực đơn 'trứng từ thung lũng địa ngục', bao gồm hai quả trứng luộc chín mềm phủ phô mai. Món cơm trộn trứng sống của người Nhật. Ảnh minh họa: Internet Gast, một nhà hàng gia đình, đã ngừng phục vụ món ăn kèm trứng rán khi gọi món khác. Nhà hàng nhượng quyền thương mại Trung Quốc 'Bermiyan' đã loại bỏ cơm chiên Tenshin (cơm chiên Thiên Tân) khỏi thực đơn. Cơm chiên Tenshin là món ăn có lớp trứng dày cuộn bên trên cơm chiên. McDonald's Nhật Bản đã ngừng bán McMorning (bánh mì trứng) tại một số cửa hàng từ tháng trước. Mcmorning là món trứng kẹp giữa bánh mì kẹp thịt. Tờ báo này đưa tin rằng “một số công ty nhà hàng đang xây dựng thực đơn sử dụng ít trứng hơn để chuẩn bị cho tình trạng thiếu trứng kéo dài”. Theo Chosun Ilbo

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